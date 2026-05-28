Nice perd son piston gauche à 24 heures du barrage retour. Anis Abdi a quitté le groupe sans autorisation pour rejoindre la Tunisie. Pour Saint-Étienne, ce n'est une mauvaise nouvelle.

Vendredi soir à l'Allianz Riviera, les Verts n'affronteront pas le même Nice que prévu. Abdi, latéral gauche du Gym, a pris l'avion seul, sans demander l'accord de son club, pour rejoindre la sélection tunisienne en vue de la Coupe du Monde. Claude Puel l'a confirmé en conférence de presse avec une froideur qui dit tout : « Il s'est envolé. Je compte sur les joueurs que j'ai à ma disposition et qui seront à l'entraînement tout à l'heure. Les autres ne m'intéressent pas. »

Pour l'ASSE, c'est une nouvelle qui peut sensiblement changer la donne. Déjà privé de Boudoaoui blessé à l'aller.

Le couloir gauche de Nice fragilisé

Abdi était remplaçant à l'aller. Il est rapidement entré en jeu à la mi-temps. Les données DataScout rappellent ce que Nice perd : 94e centile à la distance à haute intensité, 88e centile au nombre de sprints, 3 buts en 22 matchs de Ligue 1 cette saison. Un latéral qui monte, qui court, qui peut marquer. Puel devra bricoler une solution dans ce couloir. Il dispose toutefois d'alternative.

Ben Old face à un couloir ouvert

Le timing est parfait pour l'ASSE. Montanier l'a annoncé lui-même en conférence de presse : Ben Old est disponible. Le latéral gauche néo-zélandais revient de blessure au meilleur moment. Des signes qui montrent que l'ambiance n'est pas exactement la même entre les deux vestiaires. Ben Old a choisi d'être là avant de participer à la Coupe du Monde. Abdi est parti en Tunie sans accord du Gym. De quoi se passer de commentaire.

Pas de quoi rassurer Nice

Ce barrage s'annonce déjà sous haute tension : huis clos, arrêté préfectoral inédit, supporters niçois bannis des abords du stade. Voilà qu'Abdi y ajoute un épisode disciplinaire qui plombe le vestiaire du Gym à la veille du match le plus important de la saison.

Saint-Étienne arrive à Nice avec un groupe quasi au complet, un 0-0 à gérer ou à améliorer, et l'adversaire qui se tire une balle dans le pied. Les Verts n'ont rien demandé. Ils prennent. Objectif Ligue 1.

Source : Foot Mercato