Les Stéphanois sont restés sur leur faim mardi soir (0-0). Face à Nice, l'ASSE n'est pas parvenue à renverser la table. Mais ont toutefois affiché une vraie solidité face à une équipe compétitive et se sont laissé toutes leurs chances avant le match retour, vendredi. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Dans un Geoffroy-Guichard bouillant, les protégés de Philippe Montanier n'ont pas réussi à embraser la rencontre. En face, les Niçois semblaient pourtant paralysés par la rencontre.

"J'ai noté la pauvreté technique du match, notamment du côté de l’OGC Nice, souligne Bérenger Tournier, chroniqueur pour le SNC et journaliste pour Midi Libre. Pour une équipe de Ligue 1 qui jouait encore, il y a moins d’un an, un tour préliminaire de Ligue des champions, j’ai trouvé le niveau technique d’hier abyssal."

L'ASSE trop limitée offensivement ?

Le match a été loin de faire vibrer les foules. Sur les 90 minutes de jeu, l'ASSE n'a jamais trouvé le cadre. "Je pense qu’il manquait ce petit truc en attaque, ce pied qui traîne pour couper un centre", affirme Hervé, chroniqueur. "C’était très, très loin du minimum syndical. Je trouve que tout ce qui a été fait offensivement était brouillon."

Lucas Stassin est même complètement passé à côté de son match. "Face à Nice, je ne l’ai pas beaucoup vu décrocher, je ne l’ai pas vu redescendre pour amener le surnombre au milieu de terrain avant de repartir vers l’avant."

Toutefois, si les Verts n’ont pas trouvé la faille, ils ont bataillé avec leurs armes face aux Aiglons. "J’ai vu des mecs qui se sont dépouillés, qui ont fait les efforts les uns pour les autres, qui ont été impliqués, mais qui sont tout simplement limités", souligne Bérenger Tournier. "Et même si Nice reste une mauvaise équipe de Ligue 1 puisqu’ils en sont là, ça reste quand même une équipe de Ligue 1. Les joueurs sont un peu plus costauds, et forcément, en face, ça devient plus compliqué."

Mais avec une défense qui rassure avant le retour

Mais l’ASSE doit surtout son match nul à sa défense. Les Verts n’ont cessé d’étouffer les velléités niçoises, analyse Bérenger Tournier. "Le Cardinal n’a peut-être pas réalisé son meilleur match, c’est sûr, mais je les ai quand même trouvés plutôt solides. Même sur les côtés, ce n’était pas parfait, mais ça a fait le travail défensivement."

Philippe Montanier s’est notamment appuyé sur un Maxime Bernauer largement décisif durant la rencontre. "Défensivement, c’était solide. Il a été bon dans l’anticipation. Il y a deux ou trois situations où il est vraiment très intéressant quand il arrive à récupérer les ballons et à intervenir proprement sur le porteur adverse."

Et pour le match retour ce vendredi, pouvoir s’appuyer sur une défense solide face à une équipe de Ligue 1 représente un avantage conséquent. "Cette défense, c’est encore plus rassurant avant le match retour, parce qu’il va quand même y avoir le retour d'Élye Wahi.

On sait de toute façon que si on arrive à créer une belle surprise vendredi soir, ce sera forcément parce qu’on aura été solides. Je ne pense pas que tu puisses gagner un barrage contre une équipe de Ligue 1 si tu laisses les portes ouvertes."

Un nul qui laisse tout ouvert avant le retour

Au terme d’un premier acte particulièrement fermé, chacun semble finalement avoir trouvé des motifs de satisfaction avant le match retour.

"C’est un match nul qui arrange tout le monde", souligne Hervé. "À partir du moment où il y a un aller-retour, on entend souvent les acteurs dire qu’il ne faut pas galvauder ses chances. On peut considérer ça comme quatre mi-temps : là, on vient de jouer les deux premières, et ça fait match nul."

Les joueurs de Philippe Montanier ont gagné en confiance face à une formation taillée pour la Ligue 1. "Même si Nice est barragiste et a été en difficulté toute la saison, on ne savait pas vraiment où situer cette équipe stéphanoise. Saint-Étienne s’est un peu rassuré face à l’adversité proposée par ce barragiste de Ligue 1."

Mais les Niçois aussi ont réalisé une bonne opération. "Nice est content de son déplacement, même sans avoir marqué. Ils se disent qu’à domicile, ils auront peut-être ce petit supplément lié au fait de jouer chez eux."

Vendredi, les deux équipes joueront donc leur va-tout dans une rencontre qui s’annonce tendue. Avec, cette fois, un droit à l’erreur quasiment interdit.

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