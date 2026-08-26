Le calendrier de l'AS Saint-Étienne continue d'offrir des affiches prestigieuses cet automne. Une semaine seulement après leur périlleux déplacement en région parisienne pour y défier le Red Star, les Verts seront de retour dans leur antre de Geoffroy-Guichard pour le compte de la dixième journée. Et le match sera un choc entre deux clubs historiques. L'ASSE recevra le FC Nantes, pour ce qui constitue l'un des duels les plus iconiques de l'histoire du football français.

Voir le FC Nantes fouler la pelouse du Chaudron dans le cadre de la Ligue 2 a de quoi surprendre, tant les jaunes et verts ont fait partie du paysage de l'élite pendant plus d'une décennie. Pourtant, c'est bien la réalité de cet exercice. Le club historique nantais a été relégué cette saison après 13 ans consécutifs passés en Ligue 1.

Une chute brutale pour le monument jaune et vert, qui doit désormais réapprendre les exigences du championnat de deuxième division. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les canaris ne s'attendaient pas à vivre un début de saison comme celui qu'ils sont en train de vivre. Après trois défaites en autant de journées, Michel Der Zakarian a été remplacé par Grégory Poirier.

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Pour Saint-Étienne comme pour Nantes, cette confrontation directe aura une saveur toute particulière : celle de deux géants du football français, cumulant à eux deux pas moins de 18 titres de champion de France, bien décidés à prouver qu'ils n'ont rien à faire à cet échelon.

Au total, les deux équipes se sont affrontées 104 fois en match officiel et ne se sont croisés que lors d'une seule saison en Ligue 2. L'ASSE et le FC Nantes s'étaient retrouvés dans l'antichambre lors de l'exercice 1962-1963.

Le choc au sommet entre l'ASSE et Nantes programmé fin octobre

Ce duel entre l'ASSE et le FC Nantes est officiellement programmé pour le samedi 24 octobre à 20h. La rencontre opposant ces deux clubs historiques sera diffusée en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN SPORTS.

Programmation totale de la dixième journée de Ligue 2

Vendredi 23 octobre 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

FC Sochaux-Montbéliard – FC Annecy

USL Dunkerque – FC Metz

Clermont foot 63 – EA Guingamp

AS Nancy-Lorraine – Stade Lavallois MFC

Pau FC – Grenoble Foot 38

Samedi 24 octobre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Montpellier Hérault SC – Red Star FC

Samedi 24 octobre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 3

Dijon FCO – Rodez Aveyron Football

Samedi 24 octobre 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – FC Nantes

Lundi 26 octobre 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

US Boulogne CO – Stade de Reims