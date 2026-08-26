Vert entre 2018 et 2022, Wahbi Khazri reste un joueur majeur des dernières saisons de l'ASSE. Dans la rubrique "Paroles d'ex" du journal L'Équipe, le Tunisien est revenu sur sa carrière. Avec le club du Forez en très bonne place.

Des mots forts pour l'un des joueurs majeurs des dernières années à l'ASSE. Stéphanois entre 2018 et 2022, Wahbi Khazri a vécu une période étrange dans le Forez. D'abord au sommet ou presque, avec une première saison aux portes de la Ligue des champions, puis cauchemardesque, avec une aventure conclue sur une descente en Ligue 2. Malgré tout, le Tunisien aura marqué l'ASSE de son empreinte, avec 114 matches (96 titularisations) pour 37 buts et onze passes décisives.

La dernière grande période de la carrière du milieu offensif né à Ajaccio, qui aura derrière vécu une fin de carrière désastreuse à Montpellier. Ayant depuis raccroché les crampons pour devenir consultant sur Canal+, Khazri a ouvert la boite à souvenirs au cours d'une interview pour la rubrique "Paroles d'ex" du journal L'Équipe. De questions sur le meilleur joueur qu'il a eu à affronter à celui le plus fou et en passant par son plus gros fou rire, le Tunisien a eu le temps de citer son passage à l'ASSE, duquel il garde un grand souvenir.

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Khazri à l'ASSE ? L'apogée de la carrière du Tunisien

En effet, à la question sur la période où il s'est senti le plus fort, l'ancien n° 10 des Verts est très clair. "À Saint-Étienne, la première année, quand on finit quatrièmes et qu'on n'est pas loin d'accrocher le barrage de la Ligue des champions (2018-2019). Je crois que je fais une saison à 14 buts et 8 passes (toutes compétitions confondues), se remémore-t-il. Je sortais d'une bonne Coupe du monde 2018 avec 2 buts et 2 passes, une compétition qui m'avait donné beaucoup de confiance. Le Mondial et la saison juste derrière, c'est l'année où je me sens très, très bien, techniquement, tactiquement, physiquement et mentalement." Et ce n'est pas tout pour Khazri.

Si les suiveurs de la Ligue 1 se souviennent de son incroyable but marqué à Metz, avec un lob de 68 mètres, le Tunisien assure qu'il pense à une autre réalisation au moment de penser au plus beau but de sa carrière. "Tout le monde me dit le lob (de 68 mètres, le 30 octobre 2021) mais, pour moi, c'est le second but contre Marseille avec Saint-Étienne (2-1, le 16 janvier 2019). On perd 1-0, je mets le penalty égalisateur après l'avoir obtenu puis, sur un ballon de Ole Selnaes, Romain Hamouma va au duel, je joue le second ballon, la balle va en pleine lucarne et fait gamelle, rappelle Khazri. C'est la première fois que j'ai frappé en ayant l'impression d'être téléspectateur de mon but, avec la vision de la tribune qui explose ! »

De jolis souvenirs de la dernière période dorée de l'ASSE, depuis plus habituée à la Ligue 2 qu'à l'élite. En espérant que les Verts entrevoient enfin le bout du tunnel, après une entame de saison parfaite. La Ligue 1 en ligne de mire.