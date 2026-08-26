Plus d’un an après le début du feuilleton Pierre Ekwah, l’ASSE prête à nouveau le joueur durant ce mercato. L’ancien Nantais rejoint Auxerre pour une saison avec option d’achat.

Fin août 2024, alors que l’ASSE est remontée en Ligue 1, le club ligérien recrute Pierre Ekwah en prêt avec option d’achat. Arrivé de Sunderland, le jeune milieu s’impose rapidement au sein du onze stéphanois.

Pour sa première saison dans le Forez, l’ancien des jeunes de Chelsea dispute 29 matchs de Ligue 1 et n’est absent qu'à deux reprises. Il inscrit d’ailleurs son premier et unique but sous le maillot Vert face à Angers d’une superbe frappe poteau rentrant.

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Une relégation et un feuilleton

Malgré une saison globalement convaincante où il s’est imposé à l’ASSE, Pierre Ekwah n’aura pas pu éviter la relégation du club en Ligue 2. Le club stéphanois décide de lever l’option d’achat du milieu, malgré cette descente.

Une décision qui ne passe pas auprès du joueur qui refuse de jouer en Ligue 2. C’est alors le début d’un long feuilleton. Pierre Ekwah refuse alors de revenir s’entraîner avec le club qui vient de l’acheter. L’ASSE tente alors de trouver une solution, mais aucune porte ne s’ouvre lors du mercato d’été 2025.

Six mois plus tard, le club ligérien parvient à trouver un accord avec Watford, club de milieu de tableau de Championship. Le milieu français retrouve alors un championnat qu’il connait bien mais ne joue que sept rencontres sur 17 possibles.

Le club anglais décide alors de ne pas poursuivre l’aventure et le joueur retrouve le Forez. Cette fois, il est bien présent lors de la reprise estivale sous les ordres de Ian Cathro. Une information qui ne passe pas auprès des groupes de supporters de l’ASSE. Plusieurs banderoles sont alors déposées avec un message clair. Pierre Ekwah doit quitter le club lors du mercato d’été.

Pierre Ekwah retrouve la Ligue 1 lors de ce mercato

Comme évoqué par nos soins, une solution a été trouvée dans cette dernière semaine de mercato. L’ASSE s’est mise d’accord avec l’AJ Auxerre pour le prêt payant avec option d’achat du joueur.

Le transfert est désormais officiel. Pierre Ekwah va évoluer en Ligue 1 lors de la saison 2026-2027. L’heure est à nouveau à la relance, loin du Forez, pour le milieu formé à Nantes.

ℹ️ Pierre Ekwah prêté avec option d’achat à l’@AJA ! Le milieu de 24 ans rejoint l’Yonne pour cette saison 2026-2027. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 26, 2026