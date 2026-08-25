Confronté à un début de championnat totalement manqué et plombé par trois défaites consécutives lors des trois premières journées, le FC Nantes a tranché dans le vif et acté le premier changement d'entraîneur de la saison en Ligue 2.

Le club nantais a officialisé le départ immédiat de Michel Der Zakarian de son poste d'entraîneur de l'équipe première, scellant ainsi la fin prématurée de son mandat. Pour relancer une machine déjà sous tension, la direction des Canaris a choisi de confier les rênes du groupe professionnel à Grégory Poirier.

Poirier prend la tête du FC Nantes

Le technicien rochellais s'engage officiellement avec la formation jaune et verte pour une durée de deux saisons. Un choix stratégique pour les dirigeants nantais, qui misent sur un profil jeune, dynamique et en pleine ascension dans le paysage du football français. Au cours des deux dernières années, Poirier a marqué les esprits sur le banc du Red Star. Après avoir guidé le club francilien vers la Ligue 2, il a su pérenniser la dynamique positive de l'institution audonienne en accrochant une qualification remarquable pour les barrages d'accession à la Ligue 1 au terme de l'exercice précédent.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Reconnu par ses pairs pour son approche tactique rigoureuse et sa connaissance fine des exigences du championnat, le nouvel entraîneur nantais hérite d'un chantier urgent. Avec zéro point au compteur et des doutes déjà ancrés au sein de l'effectif, l'urgence de résultats est immédiate. Poirier n'aura d'ailleurs pas le temps de temporiser : son premier test sur le banc aura lieu dès ce samedi à 20 heures, à l'occasion du déplacement délicat des Canaris sur le terrain de Guingamp.

Tandis que la composition exacte de son futur staff technique sera dévoilée dans les prochains jours, Grégory Poirier prend déjà les commandes avec la lourde tâche d'insuffler un nouvel élan et d'éteindre le feu qui couve en Loire-Atlantique.