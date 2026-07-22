Le calendrier du mois de septembre s'annonce définitivement palpitant pour l'AS Saint-Étienne. Deux semaines seulement après avoir accueilli Montpellier dans un Chaudron enfin libéré de ses suspensions, les Verts devront faire face à un autre gros morceau de Ligue 2. Pour le compte de la septième journée, l'ASSE s'envolera vers l'Est pour y défier le FC Metz. La rencontre a été programmée

Parler d'un Metz - ASSE, c'est replonger instantanément dans la boîte à souvenirs les plus intenses de ces dernières années. La dernière confrontation entre les deux formations à Saint-Symphorien remonte au 2 juin 2024. Ce jour-là, lors d'un barrage retour irrespirable et d'une prolongation éprouvante (2-2), les Verts avaient décroché de haute lutte leur ticket pour la Ligue 1. Metz, de son côté, faisait le chemin inverse en plongeant dans l'antichambre de l'élite.

Mais le football va vite, parfois trop vite. Le destin a joué un drôle de tour aux deux clubs. La saison suivante, l'ASSE est malheureusement redescendue. À l'inverse, les Grenats avaient réussi à remonter directement en Ligue 1. Un an plus tard, le chassé-croisé s'est presqu'à nouveau inversé : Metz est retombé en Ligue 2 tandis que les Verts ont manqué la montée. C'est donc à l'échelon inférieur que les deux déçus se retrouvent, avec la ferme intention d'affirmer leurs ambitions de retrouver l'élite.

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Metz - ASSE est fixé

Ce duel s'annonce électrique. Les Messins voudront effacer l'affront du barrage de 2024, tandis que les Verts chercheront à frapper un grand coup face à un concurrent direct au sommet de la Ligue 2. Les supporters des deux camps peuvent désormais cocher la case dans leur agenda puisque le diffuseur et la Ligue ont acté le calendrier.

Ce choc au sommet entre le FC Metz et l'AS Saint-Étienne est officiellement programmé pour le samedi 19 septembre à 20h, une rencontre prestigieuse qui sera à vivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN SPORTS.

Programmation complète de la septième journée de Ligue 2