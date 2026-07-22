Le Parlement a définitivement franchi une étape majeure dans la réforme du sport professionnel. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à moderniser la gouvernance et le financement du football français. Un texte qui pourrait avoir des conséquences importantes pour l'ASSE et l'ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Le football français s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Mardi, les sénateurs ont adopté à l'unanimité la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Ce texte, issu de la commission d'enquête sur les dérives du football professionnel, avait déjà été approuvé la veille par l'Assemblée nationale. Son adoption marque une volonté forte des pouvoirs publics de revoir les règles de gouvernance d'un football fragilisé par la chute des droits télévisés, les conflits d'intérêts et les difficultés économiques rencontrées par de nombreux clubs.

Les droits TV et la gouvernance au cœur de la réforme

Parmi ces mesures figure un renforcement du rôle de la Fédération Française de Football. En cas de difficultés majeures de la Ligue de football professionnel, la FFF pourra désormais récupérer la délégation de gestion des compétitions professionnelles et créer sa propre société commerciale comme l'explique le journal L'Equipe. Une disposition directement liée à la crise traversée par le football français, dont les revenus issus des droits audiovisuels ont fortement diminué ces dernières années.

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Le texte prévoit également un encadrement plus strict de la redistribution des droits télévisés entre les clubs. L'écart entre les plus gros bénéficiaires et les autres ne pourra plus dépasser un rapport de un à trois. Cette évolution pourrait représenter une opportunité pour des clubs comme l'ASSE. A ce jour, le système de répartition renforce l'enrichissement des clubs les plus riches et les plus performants, donnant l'impression aux autres qu'à défaut d'avoir su prendre le bon train, ils sont condamnés à lui courir derrière...

Les parlementaires ont également souhaité limiter les conflits d'intérêts dans la gouvernance du football professionnel, renforcer les contrôles autour de la multipropriété des clubs, mieux encadrer la profession d'agent sportif et intensifier la lutte contre le piratage, dont le coût est estimé à près de 300 millions d'euros par an pour le sport français.

Une nouvelle étape pour le football français

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a salué une réforme qu'il qualifie d'historique pour le football français et le sport féminin. Dès la rentrée, il réunira les différents acteurs du football professionnel afin d'engager les discussions autour de la future société commerciale des clubs et de définir les nouvelles relations entre la Fédération et le football professionnel.

La ministre des Sports, Marina Ferrari, s'est engagée à publier rapidement les décrets d'application afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais.

Pour l'ASSE, cette évolution intervient à un moment charnière. Engagé dans un nouveau projet porté par Kilmer Sports Ventures, le club stéphanois pourrait bénéficier d'un cadre économique plus stable dont elle pourrait profiter si les objectifs affichés par cette réforme se concrétisent. Reste désormais à observer comment ces nouvelles règles seront appliquées et quelles conséquences elles auront sur l'organisation du football français dans les mois à venir.