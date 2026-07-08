Pour la quatrième saison sur les cinq dernières, l'ASSE va évoluer en Ligue 2. Diffusé sur beIN Sports, le championnat s'annonce relevé. Dans un entretien à Onze Mondial, Florian Houzot, le directeur de la chaine, s'est exprimé sur l'exercice à venir.

Après avoir manqué la remontée en Ligue 1 malgré des moyens démesurés, l'ASSE s'apprête à disputer sa quatrième saison en Ligue 2 sur les cinq dernières. Toujours favoris à l'échelle de la division, les Verts ont vu le championnat se relevé. En cause, les descentes de Metz et Nantes et les montées de Dijon et Sochaux. De quoi faire de l'antichambre du football français une épreuve indécise en 2026-2027. Ce dont se réjouit Florian Houzot, le directeur de beIN Sports, diffuseur du championnat.

beIN Sports va "proposer du beau football"

"Nous diffusons la Ligue 2 depuis 2012. Depuis deux saisons, et c'est une première, 100 % des matchs de Ligue 2 sont diffusés par le même opérateur. Cette saison nous offre un plateau composé de clubs historiques de la Ligue 1 : Nantes, Saint-Étienne, Reims, Sochaux, Nancy, Metz, Montpellier, Guingamp... La Ligue 2 sera donc extrêmement compétitive, s'est-il réjoui dans un entretien à Onze Mondial. C'est une excellente nouvelle pour nous, mais nous n'y sommes pour rien. Ce sont les dynamiques sportives, les montées et les descentes entre la Ligue 1, la Ligue 2 et le National qui en décident. Lorsque l'on s'engage sur un cycle de droits de 4 à 5 saisons, on accepte ce risque. En l'occurrence, nous profitons d'une très belle saison avec un plateau de choix. Cela va nous permettre de proposer du beau football."

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Une concentration de clubs historiques qui va attirer de nombreux spectateurs au stade. Une bénédiction pour le diffuseur. "Pour nous, il est primordial de retransmettre des rencontres bénéficiant d'une belle affluence, car cela garantit la notion de spectacle, d'intensité et d'ambiance. À partir du moment où le stade est plein, cela génère mécaniquement de l'audience devant la télévision", ajoute Florian Houzot. Du positif pour beIN Sports, particulièrement critiqué ces dernières saisons pour sa programmation de la Ligue 2.

La revendication du "foot le week-end"

"Il y a deux ans, lors de la reprise des droits, nous avons fait face à des contestations de supporters affirmant que "le football c'est le week-end" et que "beIN tue la Ligue 2". Or, ce n'est pas beIN Sports qui détermine unilatéralement les cases horaires. C'est une décision concertée avec la LFP et les présidents de clubs, justifie le directeur de la chaîne. Lorsque nous avons investi 40 millions d'euros sur la Ligue 2, un montant inédit, cette somme correspondait à une formule de programmation soumise aux clubs et à la Ligue permettant d'étaler la compétition sur trois jours. Auparavant, le vendredi soir accueillait le multiplex et le samedi ne comptait qu'une seule rencontre à 15h. Aujourd'hui, nous proposons trois cases le samedi. Nous avons ainsi répondu à une attente des clubs et des supporters pour optimiser l'affluence dans les stades."

Et Florian Houzot de préciser ce à quoi ressembleront les week-ends de Ligue 2 lors de la saison à venir sur beIN Sports. "Le vendredi soir, une tranche de diffusion de 19h15 à 22h30, comprenant un avant-match de 45 minutes, le multiplex de 5 matchs, l'intégralité des rencontres et un débriefing de plus d'une demi-heure. Le samedi après-midi dès 13h30, un avant-match sur beIN Sports 1 pour l'affiche de 14h, tandis que la deuxième rencontre sera diffusée en simultané", explique le dirigeant, avant de s'exprimer sur l'ASSE. "Le samedi soir, à partir de 19h15, l'avant-match de la grande affiche de 20h. Ce sera souvent Saint-Étienne, mais pas exclusivement, des confrontations comme Guingamp-Nantes, Montpellier-Reims ou Nantes-Reims bénéficieront de cette exposition. Et le lundi soir dès 20h, le retour d'un magazine dédié, Ligue 2 Extra, qui résumera l'ensemble de la journée avant de basculer sur l'affiche de la soirée jusqu'à 23h."

"Les clubs préfèrent jouer le vendredi" assure le patron de beIN Sports

Enfin, pour clôturer le débat sur les matches le vendredi ou le samedi, Houzot ne cache pas que supporters et clubs ne partagent pas la même vision. "Les staffs, les joueurs et les clubs préfèrent souvent jouer le vendredi soir pour pouvoir disposer de leur samedi et de leur dimanche. Il existe une différence de perception entre les dirigeants de clubs et une partie des supporters. Ces derniers, qui se déplacent dans les stades, préfèrent le week-end, et c'est pour répondre à cette demande que nous avons basculé à trois matchs le samedi, pointe-t-il. En revanche, la majorité des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants s'accommodent très bien du vendredi soir, car cela leur permet d'être libres le week-end."

De quoi se faire une idée de ce qui attend l'ASSE la saison prochaine. Avec un seul objectif en ligne de mire : la remontée en Ligue 1 !