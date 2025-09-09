Entre fin octobre et fin novembre, les supporters stéphanois devront patienter presque un mois avant de retrouver le Chaudron. Avant la trêve internationale, l’ASSE enchaînera deux déplacements au début de l’avant-dernier mois de l’année. Le déplacement à Troyes a été fixé.

Les Verts enchaîneront deux voyages consécutifs lors des deux premiers week-ends de novembre. Une semaine après s’être rendus en région parisienne pour y défier le Red Star, les Stéphanois iront dans l’Aube pour affronter l’ESTAC.

L’ASSE habituée aux courtes victoires à Troyes

Stéphanois et Troyens se sont croisés à deux reprises depuis le début de la décennie en cours. D’abord en Ligue 1, lorsque l’ESTAC avait retrouvé l’élite en 2021-2022. Les Verts, qui venaient de remporter leur premier match de la saison le week-end précédent (3-2 face à Clermont), avaient enchaîné par un court succès dans l’Aube. Dans une rencontre peu passionnante, Miguel Trauco avait inscrit l’unique but de la partie d’une magnifique frappe lointaine.

Cette saison-là, Troyes s’était maintenu en Ligue 1, contrairement à l’ASSE. L’ESTAC est descendu en Ligue 2 la saison suivante et a retrouvé les Verts en 2023-2024. Au stade de l’Aube, les Troyens dominent largement les hommes de Laurent Batlles. Les Stéphanois subissent sans parvenir à répondre aux offensives locales mais tiennent bon. En toute fin de partie, Cafaro centre pour Moueffek, mais le ballon est intercepté par le portier adverse qui ne parvient pas à l’empêcher d’aller au fond. L’ASSE s’impose 1-0 contre le cours du jeu.

Le déplacement à Troyes est fixé

Le samedi 8 novembre prochain à 20 h, l’ASSE se rendra au stade de l’Aube pour le compte de la 14ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts enchaîneront donc deux déplacements consécutifs avant leur entrée en lice en Coupe de France, ainsi que la dernière trêve internationale de 2025. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports.

Programmation complète de la 14ème journée de Ligue 2

Vendredi 7 novembre 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 9

SC Bastia – Stade de Reims

Montpellier Hérault SC – FC Annecy

AS Nancy-Lorraine – Stade Lavallois MFC

USL Dunkerque – US Boulogne CO

Grenoble Foot 38 – Rodez Aveyron Football

Clermont Foot 63 – Amiens SC

Samedi 8 novembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

EA Guingamp – Pau FC

Samedi 8 novembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Le Mans FC – Red Star FC

Samedi 8 novembre 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

ESTAC Troyes – AS Saint-Étienne