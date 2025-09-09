L'ASSE effectuera un court déplacement en Auvergne à l'issue de la trêve internationale. Les Verts pourront une nouvelle fois compter sur un appui de taille. 600 supporters stéphanois garniront le parcage du Stade du Clermont Foot 63 pour cette 5ᵉ journée de Ligue 2 !

Avec plus de 20.000 abonnés et un Geoffroy-Guichard plein à craquer pour la réception de Grenoble, l’AS Saint-Étienne continue d’affoler les compteurs. Rarement un club de Ligue 2 aura suscité une telle ferveur. Dans un championnat souvent jugé discret, le Chaudron rappelle qu’il demeure une place forte incontournable du football français.

Une campagne d’abonnements record pour l'ASSE

La barre symbolique des 20.000 abonnés a été franchie cette saison, un record absolu pour la Ligue 2. Un chiffre qui témoigne de la passion intacte entourant l’ASSE, mais aussi de l’élan positif retrouvé après une saison dernière riche en émotions. La ferveur verte ne connaît pas de crise. L’objectif affiché de remonter en Ligue 1 n’est pas seulement un rêve sportif, il est aussi porté par un peuple entier.

Face au GF38, 35.000 spectateurs ont pris place dans les travées de Geoffroy-Guichard. Chants, tifos, ambiance incandescente : tout y était pour rappeler les grandes soirées de Ligue 1. Si le nul (1-1) laisse des regrets sur le plan comptable, le spectacle était surtout en tribunes. Une nouvelle fois, les Verts prouvent qu’ils disposent d’un public parmi les plus fidèles et les plus passionnés de France.

Une passion qui dépasse la Loire

L’engouement ne se limite pas aux matchs à domicile. En déplacement, les Stéphanois peuvent compter sur un parcage systématiquement garni. Que ce soit à Laval ou à Boulogne-sur-Mer, les supporters ont rempli leur secteur, donnant à chaque match des allures de rendez-vous à domicile. Rares sont les clubs, y compris en Ligue 1, capables de mobiliser une telle armée de fidèles loin de leurs bases.

Pour ce 3ᵉ déplacement de la saison de l'ASSE, le parcage visiteurs réservé aux supporters stéphanois sera encore une fois rempli. 600 amoureux des Verts sont autorisés à faire ce court voyage. Aucune place n'est disponible pour le grand public, les groupes ayant acquis l'intégralité des places.