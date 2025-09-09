Ce mardi, l’ASSE a poursuivi sa préparation avec un groupe toujours amoindri par les sélections, mais marqué par plusieurs retours attendus. Djylian N’Guessan et Lucas Stassin ont notamment pu s’entraîner avec le collectif, tandis que d’autres cadres poursuivent leur reprise progressive.

La reprise du mardi a apporté quelques sourires du côté de l’Étrat. Lucas Stassin était bien présent et a pris part à l’intégralité de l’entraînement collectif. Le jeune attaquant belge, absent la veille, postule désormais à une place dans le groupe contre Clermont. Djylian N’Guessan, déjà aperçu lundi, a confirmé qu'il est sur le retour en participant à une nouvelle séance complète. Deux renforts offensifs qui tombent à point nommé pour Eirik Horneland !

ASSE : Moueffek et Annan toujours en reprise

Si certains éléments offensifs réintègrent le collectif, d’autres poursuivent une remise en forme plus mesurée. Aïmen Moueffek et Ebenezer Annan ont de nouveau effectué un travail spécifique à part, avec des courses adaptées. La convalescence du Marocain s'ajoute aux incertitudes liées à Florian Tardieu et Mahmoud Jaber. Ce dernier continue la course comme on peut le voir sur les images diffusées par l'ASSE. Pas de quoi rassurer le staff à quelques jours d’un déplacement délicat en Auvergne. Dennis Appiah, lui aussi, poursuit son protocole de reprise.

Les internationaux attendus

Le groupe stéphanois reste loin d'être complet en raison de la trêve internationale. Davitashvili (Géorgie) a joué dimanche et sera bientôt de retour. Il faudra être plus patient pour Irvin Cardona (Malte) Dylan Batubinsika (Congo) qui joue ce soir ou Ben Old qui a joué ce matin. Ils rejoindront l’effectif plus tard dans la semaine. Horneland devra donc composer encore quelques séances avec un effectif réduit avant de retrouver la majorité de ses forces vives.

La montée en puissance se poursuit donc pour les Verts. À mesure que les internationaux rentrent, le groupe prend forme et l’entraîneur norvégien pourra bientôt compter sur un effectif plus étoffé pour préparer un rendez-vous déjà capital face à Clermont. Reste à savoir comment il va pouvoir organiser son milieu de terrain. Réponse dans les jours à venir.