Avec 18 points en 9 matchs depuis avril 2025 en ligue 2, Troyes s’impose comme l’un des sérieux concurrents de l’ASSE dans la course à la montée en Ligue 1. Analyse d’une lutte qui s’annonce palpitante.

Après le repêchage lié à la rétrogradation de Sochaux, l’ESTAC a su rebondir avec ambition. Lors des 9 dernières journées (saison 2024-2025 et 2025-2026 cumulées), le club aubois affiche 5 victoires et une solidité défensive qui lui permet de rester au contact du haut de tableau. Si Saint-Étienne nourrit l’espoir de retrouver l’élite dès cette saison, Troyes avance également avec un projet clair : revenir rapidement en Ligue 1. Avec une attaque efficace et un milieu de terrain créatif, les Troyens démontrent qu’ils ont les armes pour jouer les premiers rôles.

ASSE – Troyes : duel d’historiques pour la Ligue 1

L’AS Saint-Étienne reste le club le plus titré de France, mais le poids de son histoire ne suffira pas pour décrocher la montée. Les Verts doivent composer avec une concurrence féroce, et Troyes s’impose comme l’un des rivaux les plus sérieux. Leurs ambitions se rejoignent : construire une équipe compétitive, solide dans la durée, et capable de tenir la cadence dans un championnat réputé pour sa difficulté. Chaque confrontation directe pourrait peser lourd au moment du décompte final.

Actuellement, les deux équipes comptent le même nombre de points (7), Troyes s'est même offert le luxe de battre Montpellier lors de la dernière journée (1-0).

Deux places pour monter en ligue 1

Si Troyes impressionne par sa régularité, l’ASSE dispose elle aussi d’atouts majeurs : un effectif renforcé, une ferveur populaire unique et une expérience précieuse dans la gestion de la pression. Le duel entre les deux clubs pourrait bien être l’un des tournants de la saison. Dans une Ligue 2 affaibli où chaque point compte, c’est la constance qui fera la différence. Les Verts devront éviter les faux pas face aux équipes de bas de tableau, pendant que Troyes cherchera à confirmer son statut d’épouvantail.

En définitive, Troyes apparaît bel et bien comme l’un des principaux concurrents de l’ASSE dans la course à la montée. Une lutte à suivre de très près, car elle pourrait décider du destin de toute une saison.