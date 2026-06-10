L'attente est enfin terminée. Ce mercredi 10 juin, à partir de 15h00, la Ligue de Football Professionnel a commencer à révéler le calendrier de la Ligue 2 BKT pour la saison 2026-2027. L'ASSE est désormais fixée sur son premier rendez-vous en championnat.

Pour entamer cette seconde saison consécutive au deuxième échelon, l'ASSE débutera son championnat à l’extérieur sur la pelouse de Sochaux, le week-end du 8 août 2026. L’occasion pour Ian Cathro de diriger sa première rencontre officielle sur le banc du club ligérien.

ASSE : Ian Cathro adoubé par José Mourinho avant son arrivée à Saint-Étienne

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Les Verts se devront d’être prêts d’entrée pour ouvrir un exercice qui s'annonce décisif dans l'histoire récente du club. Après les désillusions des deux dernières saisons et l'échec du barrage face à Nice, les hommes du nouvel entraîneur écossais n'auront pas le droit à l'erreur. La pression de la remontée sera omniprésente dès le coup d'envoi de cette nouvelle journée.

À noter que la LFP a confirmé qu'aucun match ne sera programmé le vendredi lors des deux premières journées. Une disposition appréciable pour les supporters qui organisent leur déplacement. La saison se terminera, elle, le 22 mai 2027, avant des play-offs que les Verts voudront éviter en obtenant directement leur précieux sésame pour la Ligue 1.

Pour Saint-Étienne, chaque match de cette saison 2026-2027 sera une marche de plus, ou de moins, vers le retour dans l'élite. Le chantier estival est en cours, le mercato ouvrira officiellement ses portes le 15 juin. Les Verts se construisent. La saison, elle, débute dans moins de deux mois.

Mercato : la ligue 2 a déjà lancé les grandes manœuvres

A noter que plusieurs autres clubs historiques du paysage du football français voudront priver les Verts d'une montée directe. Montpellier et Reims, relégués en même temps que les stéphanois souhaitent vite retrouver l'élite tandis que Nantes ou Metz viseront sans doute une remontée immédiate après leur relégation en Mai dernier.

Rendez-vous le 8 août pour le coup d'envoi de la saison 2026-2027 !