L'AS Saint-Étienne s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec l'arrivée d'Ian Cathro sur son banc. Un nom encore méconnu, mais qui suscite déjà la curiosité. À bientôt 40 ans, l'Écossais débarque dans le Forez avec une réputation d'entraîneur moderne, audacieux et attaché à ses principes de jeu.

Et si les supporters stéphanois cherchent une raison supplémentaire de croire en ce choix, elle est peut-être venue de l'un des techniciens les plus respectés de sa génération. Le "special-one" José Mourinho.

Le futur entraîneur du Real Madrid s'était montré dithyrambique à l'égard du nouveau technicien stéphanois lorsqu'ils se sont affrontés en première division portugaise.

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José Mourinho valide le profil d'Ian Cathro

Quelques semaines avant de prendre la direction de Saint-Étienne, Ian Cathro affrontait le Benfica de José Mourinho avec son Estoril. Battu sur le terrain, le technicien écossais avait surtout attiré l'attention par ses mots à l'égard du Portugais.

Cathro expliquait alors que Mourinho avait ouvert des portes à toute une génération d'entraîneurs qui n'avaient pas connu de carrière de joueur de haut niveau.

« Il a aidé beaucoup de gens et il faut avoir cette gratitude envers lui », déclarait-il après la rencontre.

José Mourinho avait tenu à lui rendre la pareille. Le "Special One" saluait le travail accompli par l'Écossais au Portugal. Estimant qu'il était en train de laisser sa marque dans le football lusitanien.

« Il est en train de laisser sa marque », avait répondu Mourinho à propos du coach d'Estoril.

Une reconnaissance loin d'être anodine lorsqu'elle émane d'un entraîneur qui a toujours accordé une importance particulière aux compétences plutôt qu'au CV d'ex-joueur.

Un choix cohérent pour relancer l'ASSE

Le profil d'Ian Cathro intrigue autant qu'il divise. Passé par le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre ou encore l'Arabie saoudite, il s'est construit loin des projecteurs, aux côtés de techniciens reconnus comme Nuno Espírito Santo.

À Estoril, il s'est fait remarquer pour son football ambitieux et sa volonté d'attaquer, même face aux plus grosses cylindrées portugaises. Une philosophie résumée par une phrase devenue emblématique :

« Je n'ai pas la motivation de me lever le matin pour essayer de faire match nul. »

Dans un Geoffroy-Guichard qui réclame du jeu et des résultats, cette mentalité pourrait rapidement trouver un écho favorable.

Évidemment, l'adoubement de José Mourinho ne garantit aucun succès futur. Saint-Étienne demeure un environnement à part, exigeant et surtout ultra-passionnel. Mais lorsque l'un des entraîneurs les plus influents du XXIe siècle estime qu'un technicien « laisse sa marque ». Difficile de ne pas y voir un motif d'espoir.

Aux dirigeants stéphanois désormais d'offrir à Ian Cathro le temps et les moyens nécessaires pour transformer cette promesse en réussite. Car au-delà du nom, c'est peut-être une nouvelle idée du football que les Verts viennent de choisir.

Source : slbenfica.pt ; Peuple-Vert.fr