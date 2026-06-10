Le calendrier est tombé. Ce mercredi 10 juin à 15h00, la LFP a officialisé les 34 journées qui rythmeront la saison 2026-2027 de Ligue 2 BKT. Pour l'ASSE, condamnée à la remontée après une deuxième saison consécutive en deuxième division, le programme est désormais connu dans son intégralité.

Les Verts entameront leur championnat le week-end du 8 août 2026 sur la pelouse de Bonal, avant de recevoir Clermont une semaine plus tard, pour le retour dans le Chaudron. Parmi les adversaires attendus dans la course à la montée, les rencontres face à Metz, Montpellier Reims ou encore Nantes, que les Verts recevront le week-end du 23 octobre avant de s'y rendre le we du 12 Mars, s’annoncent cruciales.

Une lutte intense s'annonce pour l'ASSE

Dans la lignée des saisons précédentes, Annecy, Guingamp, Dunkerque ou Rodez sont des outsiders annoncés dans cette lutte pour la Ligue 1.

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Ce prochain exercice marquera aussi le retour du FC Sochaux Montbélliard, trois ans après sa rétrogradation en national. Le FCSM fait également partie des affiches attendues par les supporters qui retrouvent un club historique. Les Verts s'y rendront dès la première journée.

La trêve hivernale interviendra après la 15e journée, le week-end du 11 décembre 2026, avant une reprise fixée au 2 janvier 2027. Une coupure à mi-parcours qui pourra faire office de bilan d'étape pour Ian Cathro et ses joueurs.

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En Coupe de France, l'ASSE entrera en lice dès le 7e tour, le week-end du 14 novembre 2026, avec potentiellement des affiches où les Verts seront naturellement favoris avant les 32es de finale prévus le 18-19 décembre. Ce tour marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Enfin, l’ASSE terminera la saison par une rencontre face à Pau dans le Chaudron, avec l’objectif de fêter une montée en Ligue 1.

Si une nouvelle désillusion n’est plus envisageable dans le Forez, la phase finale du championnat s'annonce dense : le Play-off 1 opposant le 4e au 5e de Ligue 2 est programmé le 25 mai 2027, les barrages L1/L2 aller-retour les 1er et 6 juin 2027. Plusieurs rendez-vous que les supporters des Verts espèrent bien voir en ayant déjà rejoint le sommet via l’ascenseur.