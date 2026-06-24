Après quelques semaines d'une coupure bien méritée, l'heure des calculs et des valises est terminée. Les 18 clubs de Ligue 2 BKT s'apprêtent à retrouver progressivement le chemin des centres d’entraînement pour lancer leur préparation estivale.
Dans une Ligue 2 qui s'annonce aussi relevée qu’indécise, les regards se tournent déjà vers les cadors. Le FC Nantes et le FC Metz, fraîchement relégués de l’élite, feront face à une concurrence féroce, notamment celle de l'AS Saint-Étienne (ASSE). Mais alors que certains clubs ont déjà rechaussé les crampons, les Verts, eux, vont prendre leur temps. Et c'est tout sauf un hasard.
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Les derniers seront-ils les premiers ?
Si vous regardez le calendrier complet des reprises des clubs de Ligue 2, un détail saute aux yeux : l'ASSE est la toute dernière équipe du championnat à reprendre le collier, fixant son retour au mercredi 1er juillet. La saison passée, Eirik Horneland et son staff avaient été les premiers à faire reprendre leur groupe dans l'antichambre.
Une question de rythme : Rappelons que les hommes du Forez ont joué les prolongations (au sens propre comme au sens figuré) lors de l'exercice précédent. Troisième de Ligue 2, Saint-Étienne a dû batailler jusqu'au bout du bout, enchaînant les play-offs face à Rodez puis les barrages dantesques contre Nice.
Cette fin de saison à rallonge exigeait une coupure plus longue pour régénérer les organismes et aborder le championnat 2026-2027 avec un maximum de fraîcheur physique et mentale.
Le calendrier complet des reprises en Ligue 2
Pendant que Sainté peaufine ses vacances, le reste de la division s'active déjà. Plusieurs équipes de Ligue 2 ont déjà repris :
|Date de reprise
|Clubs
|Lundi 22 juin
|AS Nancy Lorraine, Pau FC
|Mardi 23 juin
|EA Guingamp
|Mercredi 24 juin
|Grenoble Foot 38, FC Nantes, Stade de Reims
|Jeudi 25 juin
|FC Metz, Rodez AF
|Vendredi 26 juin
|USL Dunkerque
|Lundi 29 juin
|US Boulogne CO, Clermont Foot 63, Dijon FCO, Stade Lavallois, FC Sochaux-Montbéliard
|Mercredi 1er juillet
|AS Saint-Étienne
ASSE : Un match de préparation programmé !
Pendant que la plupart des formations de Ligue 2 reprennent ou ont déjà repris cette semaine, l'ASSE fermera la marche en étant la seule équipe a reprendre en juillet. Les Verts auront alors 6 semaines pour préparer leur saison 2026-2027.