Après quelques semaines d'une coupure bien méritée, l'heure des calculs et des valises est terminée. Les 18 clubs de Ligue 2 BKT s'apprêtent à retrouver progressivement le chemin des centres d’entraînement pour lancer leur préparation estivale.

Dans une Ligue 2 qui s'annonce aussi relevée qu’indécise, les regards se tournent déjà vers les cadors. Le FC Nantes et le FC Metz, fraîchement relégués de l’élite, feront face à une concurrence féroce, notamment celle de l'AS Saint-Étienne (ASSE). Mais alors que certains clubs ont déjà rechaussé les crampons, les Verts, eux, vont prendre leur temps. Et c'est tout sauf un hasard.

ASSE : les raisons de l’absence au Chambon dévoilées !

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Les derniers seront-ils les premiers ?

Si vous regardez le calendrier complet des reprises des clubs de Ligue 2, un détail saute aux yeux : l'ASSE est la toute dernière équipe du championnat à reprendre le collier, fixant son retour au mercredi 1er juillet. La saison passée, Eirik Horneland et son staff avaient été les premiers à faire reprendre leur groupe dans l'antichambre.

Une question de rythme : Rappelons que les hommes du Forez ont joué les prolongations (au sens propre comme au sens figuré) lors de l'exercice précédent. Troisième de Ligue 2, Saint-Étienne a dû batailler jusqu'au bout du bout, enchaînant les play-offs face à Rodez puis les barrages dantesques contre Nice.

Cette fin de saison à rallonge exigeait une coupure plus longue pour régénérer les organismes et aborder le championnat 2026-2027 avec un maximum de fraîcheur physique et mentale.

Le calendrier complet des reprises en Ligue 2

Pendant que Sainté peaufine ses vacances, le reste de la division s'active déjà. Plusieurs équipes de Ligue 2 ont déjà repris :

Date de reprise Clubs Lundi 22 juin AS Nancy Lorraine, Pau FC Mardi 23 juin EA Guingamp Mercredi 24 juin Grenoble Foot 38, FC Nantes, Stade de Reims Jeudi 25 juin FC Metz, Rodez AF Vendredi 26 juin USL Dunkerque Lundi 29 juin US Boulogne CO, Clermont Foot 63, Dijon FCO, Stade Lavallois, FC Sochaux-Montbéliard Mercredi 1er juillet AS Saint-Étienne

ASSE : Un match de préparation programmé !

Pendant que la plupart des formations de Ligue 2 reprennent ou ont déjà repris cette semaine, l'ASSE fermera la marche en étant la seule équipe a reprendre en juillet. Les Verts auront alors 6 semaines pour préparer leur saison 2026-2027.