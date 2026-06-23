L’ASSE ne posera finalement pas ses valises au Chambon-sur-Lignon cet été. Les Verts vont devoir préparer leur retour en Ligue 2, avec un programme qui n'est pour le moment pas encore totalement connu

L’été dernier, l’ASSE avait pourtant effectué un stage au Chambon-sur-Lignon entre le 29 juin et le 5 juillet. Un passage apprécié du staff comme des supporters, dans un cadre idéal pour travailler physiquement avant la reprise du championnat.

Mais cette année, changement de programme. Alors que les Verts reprendront officiellement l’entraînement le 1er juillet, aucun stage au Chambon n’est prévu. L'ASSE n’a d’ailleurs pas encore dévoilé le programme complet de préparation mis en place par Ian Cathro, le nouveau coach stéphanois.

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On sait néanmoins que plusieurs rendez-vous sont déjà dans les tuyaux. Un match de préparation face au Servette FC devrait notamment se tenir le 18 juillet. Au total, cinq à six rencontres amicales sont attendues avant la reprise de la Ligue 2, fixée au 8 août. Pour débuter les Verts seront déplacement sur la pelouse du FC Sochaux-Montbéliard.

Une préparation déjà lancée à l’Étrat

Même sans reprise officielle, certains joueurs ont déjà repris le chemin de l'entraînement. C’est notamment le cas de Mahmoud Jaber, aperçu ces derniers jours sur plusieurs clichés du club.

Blessé en fin de saison dernière, le milieu de terrain a déjà entamé sa réathlétisation. Un signal positif pour le staff, qui espère récupérer rapidement l’ensemble du groupe.

L’absence de stage au Chambon ne remet donc pas en cause la préparation estivale des Verts. Le club semble simplement avoir choisi une autre organisation, possiblement plus adaptée au calendrier resserré de la Ligue 2.

Le Chambon garde un lien fort avec l'ASSE

Si l’équipe masculine n’ira pas au Chambon, les joueuses de l’ASSE y seront bien présentes du 6 au 9 août.

Du côté de l’hôtel Bel Horizon, la déception de ne pas accueillir les Verts existe, mais sans amertume. Guillaume Chazot, propriétaire de l’établissement, a tenu à clarifier la situation dans Le Progrès :

“Nous ne sommes pas fâchés, bien au contraire. Ils ont toujours envie de venir. La seule et unique raison, c’est que l’incertitude entre la montée en Ligue 1 et les quinze jours d’écart entre les calendriers des deux ligues pour la reprise du championnat ne nous a pas permis de trouver une date pour leur venue en stage. Ce n’est ni un problème humain, ni un problème de nouveau coach. Saint-Étienne reste mon club de cœur et une équipe très importante pour Bel Horizon.”

Le lien entre le Chambon-sur-Lignon et l’ASSE reste intact. Reste désormais à découvrir comment Ian Cathro orchestrera sa première préparation estivale à la tête des Verts, dans une saison où Saint-Étienne n’aura pas le droit à l’erreur.