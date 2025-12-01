Après son large succès à domicile face à Écotay-Moingt (11-1), l’ASSE attendait de connaître son prochain adversaire en Coupe de France. Le tirage au sort des 32ᵉ de finale avait lieu ce lundi soir.

Juste avant Noël, l’ASSE terminera son année 2025 par une rencontre de Coupe de France. Le prochain tour marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 dans la compétition. Les Verts étaient dans le Groupe A. Voici la liste des adversaires potentiels qu'ils pouvaient rencontrer.

Clubs de Ligue 1 (L1) :

AJ Auxerre

AS Monaco

OGC Nice

Olympique de Marseille

Olympique Lyonnais

Toulouse FC

Clubs de Ligue 2 (L2) :

AS Saint-Étienne

AS Nancy Lorraine

Grenoble Foot 38

Montpellier HSC

Clubs de National 1 (N1) :

F. Bourg-en-Bresse Péronnas 01

Le Puy Football 43 Auvergne

Clubs de National 2 (N2) :

FC Girondins de Bordeaux

Istres FC

Clubs de National 3 (N3) :

Canet RFC

FC Bassin d’Arcachon

Haut Lyonnais

Lyon La Duchère

Clubs de Régional 1 (R1) :

FC Saint Cyr Collonges Mont d’Or

SA Mérignac

L’ASSE connaît son prochain adversaire

Ce lundi soir, lors du tirage au sort des 32ᵉ de finale de la Coupe de France, l'ASSE a été fixée. 64 équipes sont encore en lice pour des rencontres qui se disputeront le week-end du 20-21 décembre avant la trêve hivernale. Ce tour marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 dans la compétition. À noter que plusieurs clubs de Ligue 2, ont déjà pris la porte lors des tours précédents. Clermont, Boulogne, Annecy, Rodez, le Red Star et Pau sont d’ores et déjà éliminés.

Les Verts pouvaient hériter de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, de Monaco ou encore des Girondins de Bordeaux.

En direct sur BeIN Sport, l’ASSE a hérité de l’OGC Nice. Les verts se déplaceront à l’Allianz Riviera pour une rencontre face au club de Franck Haise.