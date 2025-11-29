Le stade Geoffroy-Guichard accueillait ce samedi soir la rencontre de coupe de France entre les Verts et Ecotay-Moingt. Une rencontre jouée dans une ambiance incroyable et un fair-play qui fait honneur à tous les acteurs de ce match. Victoire 11-1 de l'ASSE. Réactions du côté d'Ecotay-Moingt.

Jules Vial (Ecotay-Moingt) : "C’est incroyable… Franchement, la sensation, je ne m’y attendais pas. C’est incroyable, vraiment. Merci Austin, merci Geoffroy, merci les Cops. Honnêtement, c’est un souvenir qui va rester gravé. Et puis il y a l’explosion de joie, l’explosion de joie quand tu marques… c’est incroyable.

10-1… Incroyable ! Bon, on est contents, même 11-1 ! J’espère qu’ils nous feront plaisir cette année, parce que franchement, c’était magnifique. On ne tiendra pas le score. Moi, parfois, je me plaignais de la façon dont ils jouaient à la télé, mais en fait, quand on les voit en vrai, je ne me plaindrai plus jamais. Franchement, c’est un autre niveau. Je leur souhaite la meilleure saison et j’espère qu’ils nous feront plaisir. J’ai fait la panthère, j’étais obligé. Je ne savais pas que ça allait venir… C’est venu comme ça. C’était magnifique. Franchement, ça restera gravé. Formidable."

Corgnet (Ecotay-Moingt) : "Je remercie l’AS Saint-Étienne de nous avoir accordé ce privilège"

Eric Corgnet (Entraîneur d'Ecotay-Moigt ) : "Fabuleux. On voulait marquer un but au minimum, on l’a fait. C’est la récompense de beaucoup d’efforts, parce que c’était un match très difficile, comme vous avez pu le voir. Mais quel plaisir, vraiment, à tous les niveaux. Et je remercie l’AS Saint-Étienne de nous avoir accordé ce privilège. Pour des supporters, pour un club qui est vraiment supporter de Saint-Étienne, pouvoir venir, pouvoir jouer dans ce stade, dans cette ambiance, et à la fin pouvoir aller devant cette tribune, derrière, avec tous ces supporters… être applaudis, être scandés… c’est merveilleux, c’est très sympa.

Le résultat est dur. Quand on perd, c’est toujours dur de cette manière. Mais il y avait trop d’écarts. Je pense qu’on était un peu bridés par l’enjeu de la rencontre. C’est vrai qu’on a eu des maladresses. Mais quel pressing des Stéphanois ! On n’est pas habitués à ce genre de situation. On les avait observés à la vidéo et c’était très net : le jeu dans le dos, la vitesse d’exécution, le jeu combiné… tout y était pour nous mettre en difficulté. On n’a pas fait long feu."