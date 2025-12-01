L’ASSE va connaître son adversaire pour les 32eme de finale de la Coupe de France. Le tirage est particulièrement attendu du côté des Verts qui pourraient s'offrir un parcours agréable dans la compétition.

Après avoir validé son billet pour les 32es de finale, l’AS Saint-Étienne (ASSE) entame une nouvelle aventure en Coupe de France. Le tirage au sort va être effectué ce soir. L'ASSE connait à présente son groupe. IL s'agit du Groupe A. Les Verts connaissent désormais leurs futurs adversaires potentiels.

Un tirage varié pour les clubs du Groupe A

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a été réparti en quatre groupes géographiques. L’AS Saint-Étienne se retrouve dans le Groupe A, aux côtés de plusieurs écuries de Ligue 1 (Monaco, Marseille, Nice, Lyon, Toulouse, Auxerre), mais aussi de clubs de divisions inférieures, parfois amateurs. Ce format vise à équilibrer les confrontations tout en limitant les déplacements.

Parmi les clubs présents dans le groupe de l’ASSE, on retrouve notamment le FC Bassin d’Arcachon (N3), Istres FC (N2) ou encore le FC Saint Cyr Collonges Mont d’Or (R1). Des adversaires à la portée des Verts, mais qui auront à cœur de créer l’exploit. La magie de la Coupe réside justement dans ces rencontres déséquilibrées sur le papier, mais pleines de surprises sur le terrain.

L’ASSE vers une belle épopée en Coupe de France ?

La Coupe de France reste une compétition particulière pour le peuple vert. Elle évoque de grands souvenirs et suscite chaque saison de belles émotions. Cette édition 2025 pourrait bien offrir une belle histoire aux supporters de l'ASSE. Encore faut-il franchir ce premier obstacle sans faux pas. Tirage au sort dès 19h15. Pour suivre le Direct.

Clubs de Ligue 1 (L1) :

AJ Auxerre

AS Monaco

OGC Nice

Olympique de Marseille

Olympique Lyonnais

Toulouse FC

Clubs de Ligue 2 (L2) :

AS Saint-Étienne

AS Nancy Lorraine

Grenoble Foot 38

Montpellier HSC

Clubs de National 1 (N1) :

F. Bourg-en-Bresse Péronnas 01

Le Puy Football 43 Auvergne

Clubs de National 2 (N2) :

FC Girondins de Bordeaux

Istres FC

Clubs de National 3 (N3) :

Canet RFC

FC Bassin d’Arcachon

Haut Lyonnais

Lyon La Duchère

Clubs de Régional 1 (R1) :

FC Saint Cyr Collonges Mont d’Or

SA Mérignac

Source : FFF