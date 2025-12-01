L’ASSE a régalé face à Ecotay-Moingt et s’apprête à retrouver la Ligue 2 avec un défi de taille face à Dunkerque. Entre analyse, tops/flops et débats de fond, le SNC #200 promet un contenu aussi riche que passionné.

L’ASSE n’a pas fait de détails ce week-end. Une victoire 11-1 en Coupe de France face à Ecotay-Moingt qui confirme le sérieux du groupe, même contre un adversaire modeste. Pour sa 200e, le Sainté Night Club revient sur ce match à part et se projette déjà sur le prochain choc contre Dunkerque. Plateau complet : Kévin à la présentation, Alex et Clément à l’analyse, et Gabriel au chat. Une émission à ne pas manquer pour tous les amoureux du Forez !

Une victoire maîtrisée, mais des enseignements à tirer pour l'ASSE ?

Si l’adversaire évolue en Régional 3, les Verts n’ont pas pris ce match à la légère. Horneland avait aligné une équipe quasi-type, preuve de son sérieux. Défense solide, attaque affûtée, seul le milieu, plus jeune et offensif, détonnait légèrement. Le coach a aussi su faire tourner dès la mi-temps avec une gestion intelligente des organismes. Le 7-0 à la pause a permis d’impliquer tout le groupe.

Parmi les enseignements de la soirée, la performance XXL de Ben Old (4 buts) attire forcément l’attention. De retour après un début de saison discret, le Néo-Zélandais frappe fort. Doit-il avoir davantage sa chance en Ligue 2 ? Le débat est lancé.

Cardona, lui, continue sa métamorphose. Miladinovic, El Jamali et Eymard complètent la liste des satisfactions. Les jeunes méritent-ils plus de temps de jeu ? La question est d’actualité, notamment avec un milieu de terrain décimé. Clément donnera son avis d’expert sur ces espoirs qui poussent fort.

Un seul regret pour Horneland : le but encaissé. Maubleu, titularisé pour l’occasion, n’a pas pu sauver le clean-sheet. Le coach l’a reconnu : "C’est la seule déception de la soirée".

Stassin, vraiment indispensable aux Verts ?

Le SNC #200 consacre aussi un focus sur Lucas Stassin, blessé jusqu’en 2026. Son absence est-elle réellement un coup dur pour l’ASSE ? Son dernier but remonte au 23 septembre. Stuttgart, intéressé, aurait freiné face au prix demandé. Faut-il reconsidérer son importance dans le projet de montée ?

Avec les performances de Duffus, Cardona, Davitashvili ou Boakye, l’attaque continue à tourner. La dépendance à Stassin est-elle un faux débat ?

Coupe de France et retour à la Ligue 2 : à quoi s’attendre ?

La Coupe de France entre dans une nouvelle phase, avec l’arrivée des clubs de Ligue 1. Le tirage sera analysé lundi, mais la question reste : faut-il jouer cette compétition à fond ou viser une belle affiche à domicile ? La priorité reste la montée, mais un joli parcours pourrait souder le groupe.

Enfin, place au prochain match face à Dunkerque, équipe en grande forme. Une vraie menace pour les Verts. Quelle compo aligner ? Quels ajustements à prévoir après la Coupe ? Réponses ce soir dans l’émission.

🟢 Le Sainté Night Club n°200, c’est ce soir, en direct sur YouTube ! Analyse, passion et débats garantis. Venez nombreux faire vivre cette grande soirée verte !

Source : Peuple-Vert.fr

