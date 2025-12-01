Les résultats du 8e tour de la Coupe de France ont livré leur lot d'exploits ou de scénarios inattendus, avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 lors des 32es de finale. Retour sur ce 8e tour avant le tirage au sort qui aura lieu ce soir.

Le premier enseignement à tirer des résultats du 8e tour de la Coupe de France concerne l’ampleur des surprises enregistrées ce week-end. Comme souvent à ce stade de la compétition, plusieurs clubs amateurs ont su renverser des formations hiérarchiquement supérieures, confirmant la beauté d’une épreuve où l’écart de niveau s’efface parfois en 90 minutes. L’une des performances les plus marquantes est celle de Biesheim, pensionnaire de National 2, qui a éliminé le Red Star, troisième de Ligue 2, au terme d’une spectaculaire séance de tirs au but (9-8).

Un exploit qui fait le charme de la Coupe de France. Canet-en-Roussillon a également signé un succès retentissant en sortant Rodez (L2) sur la plus petite des marges (1-0), quatre ans après son parcours mémorable marqué par l’élimination de l’OM. Dans un registre similaire, Croix (N3) s’est imposé face à Geldar Kourou, et confirme la solidité des clubs du Nord à domicile. À travers ces résultats du 8e tour de la Coupe de France apparaît une constante : la capacité des petites équipes à se hisser au niveau de l’événement, portée par un public souvent nombreux et un esprit collectif à toute épreuve.

Les résultats du 8e tour de la Coupe de France confirment la maîtrise des clubs professionnels

Si plusieurs formations professionnelles ont chuté, d’autres ont assuré avec autorité leur place en 32es. L’AS Saint-Étienne s’est distinguée par un score historique : un succès 11-1 contre Écotay-Moingt, au terme d’une rencontre où Ben Old a signé un quadruplé et où les Verts n’ont laissé aucun espoir à leur voisin ligérien de Régional 3. Laval a également été impressionnant en corrigeant Saint-Pauloise (6-0), tandis que Dunkerque s’est imposé 5-0 à Abbeville. Troyes a fait le travail en déplacement à l’UF Touraine (2-0) et Montpellier a contrôlé son match à Montceau (2-0). D’autres affiches se sont jouées sur des scores plus serrés : Nancy a dû batailler pour sortir Sarreguemines (4-3), alors que Grenoble a remporté un duel 100 % Ligue 2 en s’imposant à Annecy (2-1). Les résultats du 8e tour de la Coupe de France montrent également que certaines équipes ont souffert avant de valider leur ticket, comme Le Mans ou Oissel, qualifiés aux tirs au but. Dans l’ensemble, la hiérarchie sportive est respectée, mais plusieurs clubs de L2 ont quitté la scène plus tôt que prévu.

Perspectives : les qualifiés, l’entrée de la Ligue 1 et le tirage des 32es de finale

Après ces résultats du 8e tour de la Coupe de France, quarante-six clubs se sont qualifiés pour les 32es de finale. Ils seront rejoints par les dix-huit clubs de Ligue 1, ce qui portera le total à soixante-quatre équipes. Voici la liste des qualifiés :

Ligue 1 : Paris SG, Marseille, RC Lens, Lille OSC, RC Strasbourg, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice, Toulouse FC, Angers SCO, Paris FC, Le Havre AC, Stade Brestois, FC Nantes, FC Lorient, FC Metz, AJ Auxerre

Ligue 2 : AS Nancy, Grenoble, Montpellier, Reims, Amiens, SC Bastia, Laval, EA Guingamp, Dunkerque, Le Mans, Saint-Étienne, Troyes

National : US Concarneau, Orléans, Le Puy Foot, Bourg-Péronnas, Sochaux

National 2 : Lusitanos Saint-Maur, Biesheim, Les Herbiers, Feignies-Aulnoye, Istres, Dieppe, Blois, Bordeaux, US Chantilly, Avranches

National 3 : IC Croix, Canet-en-Roussillon, Hauts-Lyonnais, Fontenay Foot, Lyon-La Duchère, Chauvigny, Bassin d’Arcachon, GSI Pontivy, Les Sables

Régional 1 : SA Mérignac, Bayeux, Raon l’Étape, Périgny, Marcq-en-Baroeul, Béthune Stade, AS Gosier (Guadeloupe), Montreuil, Saint-Cyr Collonges

Régional 2 : Freyming

Pour encadrer cette variété de niveaux, le tirage au sort des 32es repose sur une règle précise, conçue pour conserver un équilibre géographique et sportif. Les soixante-quatre clubs seront répartis en trois groupes, tenant compte à la fois de la localisation, afin de limiter les déplacements, et du niveau des équipes, afin d’éviter des poules trop déséquilibrées. Cette méthode, utilisée depuis plusieurs années, garantit un tirage lisible tout en préservant le charme de rencontres entre "petits" et "gros". La cérémonie sera organisée ce lundi 1er décembre au Parc des Princes, en présence de personnalités comme Pauleta, Frédéric Piquionne, Jade Le Guilly, Jimmy Gressier ou encore Cléopâtre Darleux.