Alors que les yeux des supporters stéphanois restent rivés sur les premiers mouvements du mercato estival sous la houlette de la nouvelle direction et du nouvel entraîneur Ian Cathro, une autre tradition de l’été suscite une immense attente dans le Forez : la présentation des nouvelles tuniques pour la saison 2026/2027. Confectionnés par l’équipementier Hummel, ces futurs maillots seront prochainement dévoilés au public.

Si l’AS Saint-Étienne n'a pas encore communiqué de date ferme et définitive pour l'événement, les coulisses du club permettent déjà de dessiner les contours de ce rendez-vous incontournable. Selon nos informations, la révélation officielle aura lieu au début du mois de juillet.

L'ASSE repousse le lancement des abonnements 26-27

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Comme le veut la logique de la préparation estivale, le club attendra que le groupe professionnel ait effectué sa rentrée des classes et foulé les pelouses du Centre Robert-Herbin pour la reprise de l'entraînement. C'est seulement une fois les tests physiques passés et les premiers ballons touchés que l'ASSE et la marque aux chevrons activeront leur plan de communication pour présenter les maillots domicile et extérieur. L'an passé, la fameuse « Guinguette des Verts » avait lancé les festivités début juillet. Un évènement similaire n'est pas à exclure pour cette édition.

Avant le barrage face à Nice, l'ASSE a également mis en jeu un maillot Third 26/27. On est, donc, déjà certains qu'au moins trois maillots seront révélés cet été.

Les supporters espèrent voir des recrues avec le nouveau maillot de l'ASSE

Au-delà du design de la future tunique verte, qui devrait comme toujours mêler tradition stéphanoise, symboles du territoire et innovations écologiques, un autre enjeu anime le peuple vert. Les supporters partagent un souhait fort : voir de nouveaux visages arborer ces maillots lors de la campagne de présentation.

Mercato ASSE : Qui reste ? Qui part ? Le grand ménage est lancé !

L'été s'annonce crucial pour dessiner les contours d'un effectif compétitif. Les dirigeants s'activent en coulisses pour renforcer les lignes de l'équipe. Dans les rangs du public de Geoffroy-Guichard, on espère donc fermement que plusieurs recrues estivales auront déjà signé leur contrat à Saint-Étienne afin de participer activement à cette révélation médiatique. Quoi de mieux pour lancer une saison qu'un nouveau joueur posant avec la nouvelle tenue de l'ASSE ?

L’attente ne sera plus très longue pour découvrir le look des Verts version 2026/2027 !