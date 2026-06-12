Le milieu de 18 ans, actuellement en rééducation après une fracture du tibia, a choisi de lier son avenir au club vert pour les prochaines années. Paul Eymard va prolonger à l'ASSE jusqu'en 2030, selon nos informations.

Le chemin a été tortueux. Après des mois de tractations tendues autour de son premier contrat professionnel, finalement signé en janvier dernier jusqu'en juin 2028, Paul Eymard et l'ASSE viennent de franchir une nouvelle étape. Le club et le milieu de terrain de 18 ans ont trouvé un accord pour une prolongation comme annoncé par l'Equipe cette après-midi.

Fracture du tibia : Eymard absent jusqu'en septembre

La nouvelle arrive dans un contexte difficile pour le joueur. Touché lors d'un match de National 3 avec la réserve stéphanoise, Eymard souffre d'une fracture du tibia qui le tient éloigné des terrains. Sa rééducation est en cours, mais un retour à la compétition n'est pas attendu avant le mois de septembre.

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Un coup dur pour celui qui avait su s'imposer dans le circuit de formation du club. Mais ni la blessure ni la durée du forfait ne semblent avoir pesé dans les négociations. La direction stéphanoise n'a pas attendu de le revoir courir pour boucler ce nouveau bail.

L'ASSE avait refusé des offres de transfert la saison dernière

Ce dossier dit beaucoup sur la valeur que le club accorde à Eymard (portrait ici). La saison passée, alors qu'il évoluait encore sous son statut de stagiaire, des clubs avaient formulé des offres concrètes pour le recruter. Saint-Étienne les avait toutes déclinées. Un signal fort, qui préfigurait cette prolongation.

Le gamin est de la région, il connaît le club depuis l'intérieur et l'attachement est réel. Les arguments de la direction, sportifs comme financiers, ont fini par emporter la décision. Eymard croit au projet Vert et a voulu s'inscrire dans la durée plutôt que de tenter sa chance ailleurs.

Une prolongation qui sécurise un talent maison jusqu'en 2030

Avec ce contrat courant jusqu'en 2030, l'ASSE s'offre une fenêtre de quatre ans pour faire éclore un milieu formé dans ses rangs. À 18 ans, Eymard a encore tout à construire. Sa blessure au tibia repoussera ses débuts en professionnel, mais la direction a décidé de miser sur lui sur la durée.

Dans un mercato d'été où les jeunes talents partent vite, l'ASSE tient là un signal positif : les pépites de l'académie peuvent choisir de rester.