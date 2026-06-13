L'ASSE va probablement enregistrer le départ de Lucas Stassin cet été après deux années sous le maillot stéphanois. Toujours en Ligue 2 après une montée ratée, voici 4 profils pour remplacer l'international belge.

Le poste de buteur reste un poste toujours difficile. Confiance, contexte, les joueurs ont besoin de différents paramètres pour exprimer pleinement leurs capacités. Voici 4 options possibles.

Shumaira Mheuka : le jeune talent à suivre

Formé dans le football anglais, Shumaira Mheuka fait partie de cette nouvelle génération de joueurs qui montent rapidement en puissance au sein des grands clubs de Premier League. Positionné au poste d’avant-centre, il se distingue par sa capacité à se projeter vers le but, son sang-froid dans la surface et une certaine intelligence de déplacement qui lui permet de se démarquer malgré son jeune âge.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Shumaira Mheuka évolue dans un registre d’attaquant moderne. Mobile, impliqué dans le pressing et capable de jouer dos au but, il s’adapte aux exigences du football actuel. Dans les équipes de jeunes de Chelsea, il est régulièrement utilisé pour sa capacité à peser sur les défenses et à créer des espaces pour ses partenaires.

20 octobre 2007 (19 ans)

Anglais-Zimbabwe

3 Millions selon Transfermarkt

Sous contrat jusqu'en 2027

Alessandro Vogt : Le buteur italo-suisse

Alessandro Vogt est l'un des attaquants les plus intéressants du championnat suisse cette saison. À 21 ans, ce buteur du FC St. Gallen s'est révélé comme un véritable renard de surface et a déjà attiré l'attention de clubs plus huppés. Pour sa première saison complète en Super League suisse, Vogt a explosé : 16 buts et 5 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues.

3 février 2005 (21 ans)

Italo-Suisse

8 millions selon Transfermarkt

Sous contrat jusqu'en 2029

Chupe : le finisseur espagnol

Carlos Ruiz Rubio, plus connu sous le surnom de Chupe ou Chupete, s'est imposé comme l'une des révélations de la saison en Liga Hypermotion avec Málaga. À seulement 21 ans, l'avant-centre espagnol de 1,85 m a inscrit 24 buts et délivré 5 passes décisives, terminant parmi les meilleurs buteurs du championnat. Pur numéro 9, il se distingue par son sens du placement, son efficacité dans la surface, son jeu de tête et sa capacité à jouer dos au but.

Moins explosif qu'un Lucas Stassin, Chupe compense par un excellent instinct de buteur et une présence constante dans les seize mètres adverses. Son activité au pressing et son profil complet correspondent également aux exigences du football moderne. Formé en Espagne, il a rapidement gravi les échelons jusqu'à devenir l'un des leaders offensifs de Málaga. Sous contrat jusqu'en 2029, il attire désormais l'attention de plusieurs clubs de première division espagnole et étrangers, ce qui pourrait rapidement faire grimper sa valeur sur le marché. Aussi, Malaga est en course pour décrocher son accession en Liga... ce qui pourrait rendre le dossier impossible en cas de montée.

24 août 2004 (21 ans)

Espagnol

6 millions d'euros selon Transfermarkt

Sous contrat jusqu'en 2029

Nacho Ferri : le géant de Westerlo

Nacho Ferri est un attaquant espagnol de 21 ans qui évolue à Westerlo, en première division belge. Formé à l'Eintracht Francfort, où il s'est illustré avec l'équipe réserve, il poursuit sa progression depuis deux saisons en Belgique. Du haut de ses 1,92 m, Ferri se distingue par son impact physique, son jeu de tête et sa capacité à jouer dos au but. Véritable numéro 9 de surface, il aime peser sur les défenses adverses et se montre particulièrement efficace dans les airs ainsi que sur les centres.

Cette saison, il a confirmé son potentiel en inscrivant 11 buts et en délivrant 2 passes décisives en championnat. Malgré son grand gabarit, il conserve une certaine mobilité et sait attaquer la profondeur lorsque les espaces se présentent. Sous contrat jusqu'en 2029, l'Espagnol représente un profil intéressant pour les clubs à la recherche d'un avant-centre moderne, capable d'allier puissance physique, présence dans la surface et potentiel de progression.