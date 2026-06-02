La saison a été un fiasco. L'ASSE repart en Ligue 2 pour la troisième fois en cinq ans, et la reconstruction s'annonce profonde. Trois départs actés, une liste de joueurs sur le départ, et un noyau à conserver. Peuple Vert fait le point sur chaque dossier.

ASSE - Ils partent : Appiah, Tardieu, Soumahoro

Trois départs sont confirmés. Dennis Appiah et Florian Tardieu ne verront pas leur contrat renouvelé. Les deux joueurs arrivent en fin d'engagement et l'ASSE ne les prolongera pas. Pour Tardieu, les contacts avec Montpellier seraient avancés comme annoncé dans nos colonnes il y a plusieurs semaines. Une suite logique pour le milieude l'AS Saint-Étienne.

Aboubaka Soumahoro, lui, n'a pas joué une seule minute cette saison. Prêté à Hambourg, il n'a jamais existé. Retour de prêt sans avenir stéphanois. Son chapitre ici est terminé.

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Ils devraient partir : 4 dossiers sur la table

Djyllian N'Guessan a encore un an de contrat. À ce stade de sa carrière et dans ce contexte, l'ASSE a tout intérêt à l'accompagner vers la sortie pour encaisser un chèque plutôt que de le laisser partir libre dans douze mois. Le timing est là, il faut agir.

Zuriko Davitashvili avait été retenu l'été dernier malgré les sollicitations. Cette fois, le départ semble inévitable. Le Géorgien a fait le tour à Saint-Etienne. Les Verts ne le braderont pas et comptent bien récupérer un chèque conséquent pour lacher le meilleur jouer de la Ligue 2. Rien n'est acté. Mais la porte pourrait s'ouvrir.

Lucas Stassin suit la même trajectoire. L'attaquant belge, arrivé avec de vraies espérances, n'a pas connu une saison facile. Une longue traversée du désert avant un retour sur le devant de la scène. Insuffisant pour mener les verts en L1. Il souhaitera partir vers d'autres cieux. Son départ est attendu, dans des conditions à négocier.

Ebenezer Annan est le flop du dernier mercato. Il n'a pratiquement pas joué depuis des mois, n'a pas convaincu, et prend de la place dans un effectif qui doit se régénérer. Une solution sera recherchée pour le sortir du placard cet été.

Ils pourraient partir : six situations à surveiller

Gautier Maubleu est dans le flou. Selon Le Progrès, une prolongation en tant que troisième gardien été discutée dans l'optique d'une saison en Ligue 1. L'ASSE reste en Ligue 2. Quid d'une prolongation ? La réflexion est en cours, mais la réponse s'oriente vers la sortie.

Ben Old occupe une place de joueur extra-communautaire dans l'effectif. Latéral gauche apprécié pour son état d'esprit, son avenir dépendra en partie de ce que la Coupe du monde lui apportera en termes d'exposition. Si une offre sérieuse arrive, l'ASSE ne devrait pas bloquer. À suivre.

Abdoulaye Kanté est prêté avec option d'achat. La question de la levée de cette option est posée. En cas de montée, elle aurait été automatiquement levée. Ce n'est pas le cas. Et maintenant ? Bonne question, réponse incertaine.

Aïmen Moueffek, enfant du club, n'a jamais connu autre chose que Saint-Étienne. Un changement d'air lui ferait peut-être du bien, et lui-même ne serait pas contre. Il a tout vécu ici, a perdu sa place de titulaire sous Montanier ces dernières semaines. Le moment de partir se dessine.

Mickaël Nadé a connu une fin de saison compliquée, symbolisée par son match face à Nice au barrage retour. En fin de cycle avec l'ASSE, le défenseur central a besoin de changement autant que le club a besoin de nouveaux visages en défense. Une séparation à l'amiable semble la meilleure issue pour les deux parties. Plusieurs clubs se sont renseigné ces dernières saisons. A suivre.

Igor Miladinovic a complètement disparu en fin de saison. Après quelques matchs d'un niveau correct, le jeune Serbe a montré des lacunes qui lui ont été fatales. Montanier ne s'est pas appuyé sur lui, et l'ASSE ne le retiendra pas.

Joao Ferreira a vécu une saison très compliquée, sportive et extra-sportive. Il n'a pas répondu aux attentes sur aucun des deux plans. Un départ est clairement envisagé. Un retour au Portugal n'est pas exclu.

Ils restent : le socle de la reconstruction de l'ASSE

Gautier Larsonneur dans les buts, Augustine Boakye, Julien Cardinal, Maxime Bernauer, Kévin Pedro, Irvin Cardona, Paul Eymard, Mahmoud Jaber et Chico Lamba forment la base de l'effectif sur laquelle l'ASSE va construire sa seconde tentatives de remontée.

Des joueurs qui connaissent la maison, qui ont vécu les deux échecs, et qui auront à coeur de tourner la page. Le chantier commence maintenant. A commencer par le poste d'entraineur.

Source : Peuple Vert / Le Progrès