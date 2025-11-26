Relégué en Ligue 2 depuis six mois, le Stade de Reims tente de se reconstruire et luttera avec l'ASSE pour monter. Son président, Jean-Pierre Caillot, revient sur cette période charnière.

Le match entre Reims et Montpellier, ce lundi soir, marquait un tournant symbolique en Ligue 2. Deux clubs relégués, deux structures solides, deux présidents proches... Et un homme sous le feu des projecteurs : Jean-Pierre Caillot. Le président rémois a accepté de revenir sans filtre sur la descente et sur son soutien à Vincent Labrune dans les colonnes de L'Equipe.

« Quand on est en première ligne, on prend les coups »

Reims avait « 2 % de probabilités d’être relégué » selon Jean-Pierre Caillot. Et pourtant, la chute a bien eu lieu : « C’est violent. On fait la finale de Coupe de France entre deux matches de barrages, c’est compliqué. » Une élimination douloureuse, mais le dirigeant n’a pas tardé à rebondir : « Après avoir digéré l’échec, on s’est tout de suite remis en ordre de marche. »

Conscient des critiques qui ont accompagné la relégation, il affirme : « Personne ne sort indemne de ce genre de chose. Mais ça fait partie du football moderne. Les actionnaires sont de plus en plus des fonds étrangers ou des milliardaires. Des clubs comme les nôtres sont particulièrement exposés, (la relégation) fait partie des probabilités. »

Ce réalisme l’a poussé à s’appuyer sur ses jeunes : « Dans le football, l’exemple vient des jeunes. Ils ont souffert, mais gardé la motivation. »

En Ligue 2, « le club n’est pas en danger »

Grâce à près de 70 millions d’euros générés lors du mercato estival, Reims reste sain financièrement. « Économiquement, le club n’est absolument pas en danger. Beaucoup de clubs nous envient ce travail », insiste Caillot. Une manière de rappeler que, malgré la relégation, le Stade de Reims conserve une stabilité rare à ce niveau.

Il admet que « ce n’est pas toujours agréable pour les supporters » de voir certains joueurs partir. Mais il le répète : « On ne pouvait pas refuser certaines offres. »

« Je n’ai pas de regrets d’avoir soutenu Labrune »

Jean-Pierre Caillot n’élude pas le sujet : son soutien indéfectible à Vincent Labrune, président de la LFP, lui a valu de nombreuses critiques. « Le problème, quand on est en première ligne, c’est qu’on est celui qui prend les coups. » Et d’ajouter : « J’ai défendu Labrune avec mes convictions. Je n’ai pas de regrets de l’avoir fait. »

Depuis, il a choisi de se retirer des projecteurs : « Je me suis volontairement mis en retrait médiatique, et je le vis très bien. »

Depuis cet interview, Reims s'est imposé 2-0 face à Montpellier et peut rêver d'un retour rapide en Ligue 1. L'ASSE est avertie, Reims entend bien jouer la course à fond.

Source : L’Équipe