DAZN ne règle qu’une partie de sa traite de février, plongeant la Ligue 1 dans l’incertitude. Face à ce paiement incomplet, la LFP exprime son mécontentement et convoque un conseil d’administration d’urgence. Vincent Labrune, lui, tente d’apaiser les tensions.

Le diffuseur DAZN, titulaire des droits de diffusion de la Ligue 1, n'a versé que 35 millions d'euros sur les 70 millions attendus pour l'échéance de février. Cette situation rappelle des précédents douloureux pour le football français. DAZN justifie cette décision par une augmentation significative de la piraterie et un manque de soutien de la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour lutter contre ce fléau. La plateforme de streaming avait déjà exprimé ses inquiétudes concernant la rentabilité de son investissement dans les droits télévisés de la Ligue 1.

La LFP réagit fermement

Face à ce paiement partiel, la LFP a exprimé son mécontentement et a décidé de porter l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris. L'instance dirigeante du football français considère que le refus de DAZN d'honorer l'intégralité de ses engagements financiers est infondé. Elle souligne également que cette situation met en péril la stabilité financière des clubs de Ligue 1, déjà fragilisés par des précédents conflits liés aux droits télévisés.

Droits TV : Vincent Labrune appelle au dialogue

Dans ce contexte tendu, le président de la LFP, Vincent Labrune, a pris la parole pour apaiser les tensions. Il a déclaré dans des propos rapportés par L'Equipe : "Afin de faire valoir nos droits et défendre les intérêts de nos clubs, a déclaré le président de la Ligue. Dans le même temps, nous poursuivons les discussions avec notre partenaire DAZN pour trouver une issue rapide à cette situation que nous subissons. Je ne peux pas vous faire d'autres commentaires." Labrune insiste sur la nécessité de maintenir un dialogue constructif avec DAZN afin de préserver les intérêts du football français et d'assurer la diffusion sereine des rencontres de Ligue 1.

Il appelle également les différentes parties prenantes à faire preuve de responsabilité et de solidarité pour surmonter cette crise. "On vit depuis 2019 une situation compliquée avec nos diffuseurs, a rappelé Labrune. Je constate factuellement que depuis qu'on a fait ce choix Mediapro et de se séparer du groupe Canal+, nos différents partenaires ont eu différentes difficultés. Mais là, aujourd'hui, le paiement aux clubs, c'est mi-février, on est le 12. L'audience, c'est après-demain."

La situation reste évolutive, et les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de la diffusion du championnat français.