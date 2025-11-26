La relégation en Ligue 2 de l'ASSE rime avec disparition temporaire du plus grand derby de France. Les rencontres entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais ont toujours un goût particulier. Un goût qui manque à l'un des meilleurs ennemis des Verts, Sidney Govou. Ce dernier ne s'en cache pas dans les mots accordés au Parisien.

Natif du Puy en Velay, Sidney Govou aurait très bien pu être stéphanois. Mais sa carrière a très rapidement pris un tout autre chemin. Il rejoint l'OL à 18 ans et dispute ses premiers derbys face à l'ASSE avec l'équipe réserve lyonnaise. En 2022, il expliquait : "Je savais déjà que ce n'était pas l'amour fou entre Lyon et Saint-Etienne. Les joueurs et surtout les entraîneurs nous rappelaient l'importance de ce match, notamment Robert Valette, Gérard Drevet ou Armand Garrido. Quand j'étais en réserve, j'allais voir le derby des U17 et des U15. Pareil quand nous on jouait face à Saint-Etienne : toutes les équipes de jeunes de l'OL assistaient à la rencontre."

Le Derby c'est magique

Govou dispute son premier derby en professionnel le 14 avril 2000. Un 0-0 qui ne marquera pas l'histoire cette fois. L'ailier international français jouera à de nombreuses reprises face à l'ASSE. Souvent décisif, il en garde des souvenirs marquants : "Je me souviens du match OL-ASSE (2-1, 21 décembre 2000). [...] On gagne sur le fil grâce à une tête rageuse de Christophe Delmotte. Gagner le derby à domicile, c'est magique."

L'ASSE manque à Govou

Depuis, Sidney Govou a raccroché les crampons. À 46 ans, il est devenu un consultant respecté sur Canal+. Il a accordé une interview cette semaine au Parisien. Il n'a pas manqué d'expliquer que l'ASSE et les derbys face à l'OL lui manquaient :

"Des supporters lyonnais me reprochent d'encenser le PSG ? Ils confondent tout, mon attachement réel pour Lyon et le fait que le PSG était l'an dernier une équipe extraordinaire. J'étais heureux de regarder Paris et de les voir gagner la Ligue des Champions. Cela aurait été Marseille, c'était pareil. Bon, Saint-Etienne, j'aurais eu plus de mal à m'emballer (rires). Mais j'aimerais vraiment que les Verts remontent pour rejouer un derby. Les Lyonnais qui se réjouissent de les voir en Ligue 2 n'aiment pas vraiment le foot."

