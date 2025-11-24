La 15ᵉ journée de Ligue 2 se terminait ce lundi soir par un choc entre 2 relégués de Ligue 1. Équipe la plus en forme du championnat depuis sa défaite face à l’ASSE, début octobre, Montpellier se rendait à Reims pour continuer sa belle série et rester au contact du podium. Résumé de la rencontre.

À domicile, Reims est en difficulté depuis plusieurs semaines. Les hommes de Karl Geraerts n’ont plus gagné au Stade Auguste Delaune depuis 2 mois et souhaitaient se relancer devant leur public face au MHSC. Les champenois avaient l’opportunité de repasser devant leur adversaire du soir et de revenir dans le top 5 en cas de succès.

Montpellier veut confirmer son nouveau statut en Ligue 2

Défaits 2-0 par l’ASSE, début octobre, Montpellier n’avait pas démérité ce soir-là. Les joueurs de Zoumana Camara avaient montré du mieux dans le jeu, mais n’avaient pas su capitaliser. Depuis cette défaite, le MHSC est invaincu et comptait poursuivre sa série face aux rémois. Seul Clermont avait réussi à prendre des points aux héraultais depuis la 9ᵉ journée, preuve du renouveau montpelliérain après un début de saison délicat.

Si, contrairement à l’ASSE, les 2 clubs n’ont pas évoqué clairement une remontée express en Ligue 1, l’idée de s’éterniser en Ligue 2 n’est pas non plus envisagée. Bien placés en ce début de saison, les 2 équipes souhaitent s’inviter dans la course à la montée et pourquoi pas remplir leur objectif, plus tôt que prévu.

Reims punit un MHSC maladroit

Dans un match très dynamique et agréable à suivre, ce sont les Rémois qui s’imposent face au MHSC. La rencontre a offert du rythme, mais aussi de nombreuses erreurs techniques, notamment dans les zones de vérité. Le score de 2-0 apparaît même illogique au regard des nombreuses situations offensives Montpelliéraine.

Dès l’entame, les hommes de Zoumana Camara ont mis une pression très haute sur le bloc rémois. Ils se procurent la première occasion franche après une relance mal maîtrisée par Reims. Enzo Tchato, seul face au gardien, tergiverse et frappe sur le poteau à quelques mètres du but. Une opportunité énorme qui semble marquer un tournant pour Montpellier, passé très près d’ouvrir le score. Dans la foulée, sur une transition rapide, Reims punit le MHSC. Ange Tia déclenche une frappe lourde à 25 mètres, déviée par Laporte, qui trompe Ngapandouetnbu.

La première période est globalement à mettre au crédit des Montpelliérains, très actifs et intenses, mais incapables de revenir au score.

En seconde période, les débats s'équilibrent. Reims tente d’exploiter les grands espaces laissés dans le dos de la défense montpelliéraine, contrainte d’attaquer pour revenir au score. Sur un centre venu de la gauche, toute la défense rémoise est battue, mais Enzo Tchato manque le ballon seul au second poteau, c’était la balle de l’égalisation.