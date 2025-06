Jean-Pierre Caillot ne veut pas entendre parler de repêchage. Pour le président du Stade de Reims, la seule voie vers la Ligue 1 passera par une remontée sportive. Dans une longue prise de parole, il esquisse les contours du projet rémois version Ligue 2.

Dans une vidéo de plus d’une heure diffusée sur YouTube, Jean-Pierre Caillot a répondu frontalement aux supporters.

La parenthèse Samba Diawara, le frère de l'ex-Stéphanois Fousseni Diawara, en tant qu’entraîneur principal, est officiellement refermée. Promu après la mise à l’écart de Luka Elsner en février, l’ancien adjoint a connu une fin de saison délicate (0,78 point par match). Jean-Pierre Caillot reconnaît un « grand serviteur du club » mais admet : « Samba a eu du mal à rentrer dans le costume de numéro 1. » Diawara redevient donc adjoint. Le président promet l’annonce prochaine d’un nouveau staff technique.

Reims va faire de la place pour les "papas" !

Reims, qui a souffert d’un manque de leadership sur le terrain cette saison, entend corriger le tir. Le profil recherché pour ce mercato est limpide : des joueurs aguerris à la Ligue 2. « Il y a eu une carence de leaders. On va surtout aller chercher des joueurs d’expérience, habitués de la division. Ce seront un peu les ‘papas’ pour nos jeunes », explique Caillot, qui cite notamment Mory Gbane ou Jordi Siebatcheu comme joueurs moteurs.

Par ailleurs, il assume que certains joueurs au profil Ligue 1 pourraient quitter le navire, mais avertit : « Certains ne se voient pas en Ligue 2 avec nous, mais ils vont l’être. »

Soutien total à Lacourt et refus d’une vente

Interrogé sur les critiques visant Mathieu Lacourt, manager général du club, Caillot prend sa défense sans détour : « C’est une chance pour Reims d’avoir un directeur général comme lui. Il n’est pas du tout question de s’en séparer. » Quant à une éventuelle vente du club, souvent évoquée, il nie tout contact : « Je n’ai jamais été approché par la famille Arnault. Nous n’avons pas de projet de cession, notre volonté est de garder notre indépendance. »

Caillot promet de remonter en Ligue 1 !

La relégation, actée après la défaite en barrage face à Metz (1-3 a.p.), est un coup dur. Mais pour le président rémois, hors de question de compter sur une éventuelle rétrogradation administrative d’un autre club : « Je ne crois pas beaucoup et même pas du tout à un repêchage », a-t-il tranché.

Lucide sur la situation, Caillot se projette déjà sur l’échéance 2025-2026 : « Aujourd’hui, on est dans un schéma Ligue 2. On va aller en L1, pas parce qu'on sera repêchés, mais parce qu’on va y remonter. » Une ambition clairement affichée pour un club qu’il positionne entre « le 10e de Ligue 1 et le 5e de Ligue 2 ».