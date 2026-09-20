Après avoir décroché leur première victoire contre le FC Borgo la semaine dernière après 4 journées de championnat, les U19 de l'ASSE jouaient la cinquième journée ce dimanche à 11h à Colomiers. Voici le résumé de cette rencontre jouée à 11h ce dimanche.

Frédéric Dugand s'est livré après la belle victoire contre le FC Borgo sur le site officiel (7-0) : « Outre le résultat et ce score fleuve, j’attendais des joueurs une vraie réaction collective. Sans prise de conscience sur l’exigence individuelle nécessaire, on ne pouvait pas avancer. Je suis satisfait d’avoir vu des joueurs conquérants du début jusqu’à la fin du match. C’est à confirmer, mais avec cette détermination et cette unité, on pourra travailler sur le jeu. »

Résumé du match

Dans une composition en 3-5-2, les joueurs de Frédéric Dugand vont lancer le match de la meilleure des manière puisqu'il ne faut que six petites minutes pour ouvrir le score par André Jordan Emini Zibi. Et afin de valider cette bonne entame, l'attaquant des U17, Paolo Freychet, surclassé pour l'occasion va inscrire le but du 2-0 en reprenant victorieusement du pied gauche un centre. Les Verts conserveront cet avantage en seconde période en se montrant appliqués et consistants. Seul point noir au tableau, les stéphanois ont terminé la rencontre avec deux expulsions. En effet, Shadai Lengi et Paolo Freychet ont été expulsés. Le premier est victime de deux cartons jaunes, le second un rouge suite à une situation assez floue. Une seconde victoire de suite malgré tout qui vient replacer les U19 à une place plus honorable dans ce classement de la poule D. Après cinq journées, les coéquipiers de Jédiael Mbambi comptent sept points.

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La prochaine rencontre se jouera deux semaines. Les Verts joueront contre Nice à l'Etrat ce dimanche 4 octobre à 11h pour confirmer la bonne série actuelle.

Crédit photo : asse.fr