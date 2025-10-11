Transféré cet été pour 4 millions d’euros à Trabzonspor, l’ex-milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, Benjamin Bouchouari se fait attendre en Turquie. Il n’a toujours pas disputé la moindre minute avec son nouveau club. Un départ critiqué pour son timing, salué pour son montant, mais qui laisse déjà planer le doute en Turquie.

Le milieu international espoir marocain a rejoint Trabzonspor le 5 septembre dernier contre un chèque de 4 millions d’euros, soit après la clôture du mercato français, profitant de la prolongation du marché turc. Une transaction tardive qui a suscité de nombreuses interrogations. Le joueur, non officiellement annoncé partant, faisait pourtant partie de ceux que le club n’aurait pas retenus en cas d’offre satisfaisante.

Un été mouvementé pour une pré-saison vierge L’ancien milieu stéphanois avait manqué l’intégralité de la préparation estivale, officiellement blessé. Une absence que certains observateurs jugeaient alors « de complaisance », renforçant les soupçons d’un transfert imminent.

Avec le recul, les faits semblent avoir donné raison aux dirigeants stéphanois. Malgré ses qualités techniques, son état physique posait visiblement déjà question.

Sur le plan sportif, si cette vente a été applaudie financièrement, elle a aussi laissé un vide numérique au milieu de terrain, un secteur où les Verts manquent encore de profondeur. Cependant, au vu de sa situation actuelle, Bouchouari n’aurait pas pu répondre aux besoins d’Eirik Horneland s’il était resté dans le Forez.

Bouchouari et Trabzonspor, un début qui se fait attendre Depuis son arrivée en Turquie, Benjamin Bouchouari se fait attendre. Il n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu en Süper Lig. Selon la presse turque, le joueur souffrirait d’une spondylolyse, une pathologie lombaire douloureuse et souvent longue à soigner. Cette blessure expliquerait son absence prolongée des feuilles de match, mais elle commence aussi à interroger les supporters de Trabzonspor. Le club du Trabzon réalise d'ailleurs un super début de saison, actuel deuxième du championnat derrière le grand Galatasaray d'Okan Buruk.