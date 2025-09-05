Le milieu de terrain marocain Benjamin Bouchouari quitte l’AS Saint-Étienne pour s’engager avec Trabzonspor. Un transfert marqué par sa blessure au dos qui l’éloignera des terrains plusieurs mois.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2022, Benjamin Bouchouari aura laissé son empreinte dans le Forez. En trois saisons, le milieu marocain de 23 ans a disputé 96 rencontres sous le maillot Vert, inscrivant deux buts et délivrant plusieurs passes clés. Après avoir contribué au retour du club en Ligue 1 McDonald’s, il s’apprête désormais à découvrir un nouveau défi : la Süper Lig turque avec Trabzonspor, septième du dernier exercice.

Pour l’ASSE, ce départ marque la fin d’un cycle avec l’un des joueurs les plus prometteurs de la génération récente, même si ses dernières semaines ont été perturbées par les blessures.

Bouchouari à Trabzonspor : un pari calculé malgré la blessure

Le club turc Trabzonspor n’a pas caché avoir pris un risque en misant sur Bouchouari. Son directeur sportif Fatih Tekke a été très clair : « J'ai personnellement pris le risque pour Benjamin Bouchouari. Il faudra encore un mois à un mois et demi de préparation. Sans sa blessure, nous n'aurions pas pu l'acheter à ce prix. »

Cette transparence souligne l’état physique du joueur. Touché au dos, Bouchouari souffre selon la presse turque d’une spondylolyse, une fracture de stress vertébrale qui nécessite une période de convalescence longue et délicate. Ce type de blessure est rare, mais elle peut freiner considérablement un joueur à fort volume de jeu comme le Marocain.

Quel temps d’absence pour Bouchouari ?

Le diagnostic médical laisse entrevoir un retour progressif. Dans les cas les plus légers, la guérison osseuse peut intervenir en deux à trois mois. Mais pour une atteinte plus avancée, la récupération peut s’étendre à trois à six mois.

Concrètement, l’ASSE n’aurait pas pu compter sur son milieu de terrain avant la fin octobre, voire début novembre. Un élément qui a sans doute pesé dans la décision du club stéphanois d’accepter l’offre turque, permettant à la fois d’alléger l’effectif et de récupérer une indemnité de transfert de près de 4 millions d'euros.

L’ASSE perd un cadre, Trabzonspor gagne un pari d’avenir

Si les Verts perdent un joueur apprécié du public pour son activité au milieu et sa qualité de relance, Trabzonspor mise sur un profil technique et combatif, capable de devenir un cadre à moyen terme une fois rétabli.

Pour Bouchouari, ce transfert représente aussi l’opportunité de franchir un nouveau palier dans un championnat compétitif, tout en rêvant d’intégrer durablement la sélection marocaine A.

Les supporters stéphanois retiendront son implication et ses quelques fulgurances espérant que ce départ ne fragilise pas l’équilibre du milieu de terrain de l’ASSE en ce début de saison de Ligue 2 BKT.