Arrivé cet été pour 6 millions d’euros, Chico Lamba découvre la Ligue 2 avec ambition. Entre adaptation express, rigueur tactique et espoir de Seleção, le défenseur lusitanien s’impose déjà comme un cadre potentiel chez les Verts. Extraits de son interview accordée à Tribune Verte.

« Dès le début, j’ai été emballé par le projet ». Chico Lamba n’a pas hésité longtemps avant de signer à l’ASSE cet été. Transféré d’Arouca, le jeune international Espoir portugais de 22 ans connaissait déjà le club. « Saint-Étienne, c’est un nom qui parle. Au Portugal, on connaît ce club, ses supporters. » Et même la descente en Ligue 2 n’a pas refroidi son envie : « J’ai regardé des vidéos, je savais dans quoi je m’engageais. »

Avec des idées claires sur le style de jeu demandé par le coach Horneland, Lamba se sent à l’aise dans le projet. « Défendre haut, apporter de la vitesse avec mes relances… Il ne me bride pas et j’aime ça », explique-t-il avec un large sourire.

Une adaptation rapide et prometteuse pour Chico Lamba

Physiquement prêt et mentalement concentré, Chico Lamba assume ses responsabilités dans un club historique. « C’est un championnat difficile. Il faut être prêt à répondre présent chaque semaine ». Malgré le poids du statut de favori, il relativise : « C’est une pression positive. Le but est clair : ramener le club en Ligue 1. »

Aux côtés de Mickaël Nadé, qu’il connaît bien, il s’intègre progressivement. « On se parle beaucoup, ça facilite les choses. » Et même si tout n’est pas encore parfait, le Portugais en est conscient : « On doit encore peaufiner les réglages. »

Son entente avec le vestiaire se fait naturellement, y compris sur le plan linguistique. « Il y a des francophones et d’autres Portugais, je m’adapte. Paulo Ferreira m’aide beaucoup. »

Déjà des ambitions internationales

Sous contrat avec les Verts, Chico Lamba ne cache pas qu’il garde un œil sur la Seleção. « J’y crois. Mais ça passe par de bonnes performances ici. L’ASSE est un tremplin ». Encore jeune, il se veut humble mais ambitieux. Il veut convaincre, progresser, et surtout faire remonter le club. « C’est une question d’honneur. Ce club mérite la Ligue 1. Et moi, je veux y contribuer. » Avec sa vitesse, sa relance et son tempérament calme mais affirmé, Chico Lamba pourrait bien devenir l’un des piliers de l’ASSE version 2024-2025.