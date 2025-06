Les dirigeants stéphanois vont se heurter à un défi de taille dans les prochaines semaines. Alors que l'ASSE entame un nouveau chapitre en Ligue 2, ces derniers doivent réaliser un mercato à la hauteur pour retrouver l'élite. Le nom de Besfort Zeneli circule dans le forez ces dernières heures.

Un gros chantier attend l'ASSE au mercato estival !

Les supporters de l'ASSE doivent se préparer à un été mouvementé. Après une relégation en seconde division, le club du Forez s’apprête à revoir en profondeur son onze de départ. Et si la charnière défensive a longtemps cristallisé les débats, le plus gros du travail devra également être effectué dans l'entre-jeu.

Le milieu de terrain prêté par Sunderland Pierre Ekwah n'a pas répondu aux attentes. Malgré 29 titularisations et quelques séquences intéressantes dans la gestion des temps faibles, l’ancien pensionnaire de Chelsea n’a pas convaincu. L’option d’achat fixée à 7 millions d’euros semble aujourd’hui hors de portée pour un joueur au rendement jugé insuffisant.

Le cas d'Aimen Moueffek interroge tout autant. Pourtant prolongé l'été dernier, le joueur formé à Saint-Etienne a manqué 11 journées de Ligue 1. Et malgré quelques éclats en fin de saison, le marocain aura laissé les supporters sur leur faim. En Ligue 2, ses qualités peuvent faire la différence. Mais la question de la fiabilité interroge.

Et si Benjamin Bouchouari, ou même Florian Tardieu ont montré de bonnes choses, des renforts sont attendus. D'autant que les nouveaux dirigeants semblent privilégier des profils jeunes et à fort potentiel.

L'ASSE prête à sortir le chéquier sur un jeune Suédois ?

Justement, ce pourrait bien être du côté d'Elfsborg (Allsvenskan) que KSV pourrait miser. Selon les informations de Borås Tidning, le milieu Besfort Zeneli aurait été supérvisé par des recruteurs stéphanois lors de la récente défaite de son équipe face à Hammarby (0-2). Aligné d’entrée au milieu de terrain, le jeune joueur, sous contrat jusqu’en 2028, a disputé 82 minutes de jeu.

À seulement 22 ans, Besfort Zeneli s'est imposé parmi les meilleurs à son poste en première division suédoise. Le joueur d’Elfsborg brille par sa qualité de percussion, son intelligence dans le jeu de transition et sa capacité à relancer proprement. Sous la houlette d'Oscar Hiljemark, Zeneli a su saisir sa chance en devenant un élément clé de son équipe. Le Suédois a en effet délivré sept passes décisives toutes compétitions confondues, dont une en Europa League face à Nice (1-0, 23/01/2025). Preuve de sa montée en puissance, le sélectionneur de l'équipe nationale suédoise l'a convoqué pour la première fois de sa carrière pour disputer des matchs amicaux face à la Hongrie et à l'Algérie.

Interrogé après la défaite de son équipe ce samedi, Besfort Zeneli est resté évasif sur son avenir. "Je ne peux pas me projeter aussi loin. Je serai de retour le 17 juin pour m'entraîner, alors nous verrons ce qui se passera", a-t-il déclaré au média Fotbollskanalen. Mais le milieu de terrain n'a pas pour autant exclu l'hypothèse d'un départ. "Bien sûr, comme tous les jeunes joueurs, vous voulez franchir le pas à un moment ou à un autre. Mais que ce soit maintenant, cet hiver ou l'année prochaine, je ne peux pas vraiment me projeter dans l'avenir. Pour l'instant, je vais me détendre, intégrer l'équipe nationale, me reposer un peu et voir ce qui va se passer."

Mais un détail pourrait jouer en faveur de l’ASSE : son frère, Arber Zeneli, a évolué sous les couleurs du Stade de Reims entre 2019 et 2023. Un atout non négligeable, alors que Southampton et le City Football Group auraient également coché son nom.

La carte d'identité de Besfort Zeneli