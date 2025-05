Ce samedi. Le PSG affrontait l’Inter en finale de la Ligue des Champions. A Saint-Etienne, de nombreux bars étaient ouverts pour l’occasion. La situation a dégénéré Place Jean Jaurès.

Le Paris Saint-Germain a enfin touché le Graal. Samedi soir à Munich, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions en surclassant l’Inter Milan sur un score sans appel de 5-0. Une finale maîtrisée de bout en bout par les hommes de Luis Enrique, qui ont rapidement pris l’avantage grâce à deux buts dans les 20 premières minutes. Paris devient ainsi le deuxième club français à remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes, après l’Olympique de Marseille en 1993.

Désiré Doué a été le grand artisan de cette victoire historique. Précieux dans la construction du premier but signé Hakimi, il a ensuite inscrit un doublé avec sang-froid et talent, mettant en lumière l’efficacité et la maturité d’un joueur de seulement 19 ans. Très actif, Ousmane Dembélé a également été décisif dans le pressing et la création offensive, tout comme Kvaratskhelia, buteur sur une contre-attaque tranchante en seconde période.

La domination parisienne s’est conclue avec un symbole fort : Senny Mayulu, pur produit du centre de formation, a scellé le score d’une frappe puissante à la 86e minute. Une image marquante pour un club longtemps en quête de légitimité européenne, et qui, sans ses anciennes stars Messi, Neymar ou Mbappé, a su bâtir un collectif plus cohérent et conquérant.

Ce sacre éclatant restera gravé dans l’histoire : jamais une équipe n’avait autant dominé une finale de Ligue des champions. Le PSG décroche sa première étoile et entre dans la légende du football européen avec panache.

Situation tendue à Saint-Etienne lors de la victoire du PSG

A Paris, on a d’ores et déjà pu assister à de nombreuses scènes de chaos pendant la rencontre. Les supporters ont notamment envahi le périphérique, perturbant ainsi la circulation. Sur les Champs-Elysées, des échauffourées ont eu lieu entre les forces de l’ordre et les parisiens.

A Saint-Étienne, des scènes violentes ont également eu lieu sur la Place Jean Jaurès. Une vidéo partagée par TL7 sur Instagram montre plusieurs jets de chaises lors d’un mouvement de foule dans un bar…