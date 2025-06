Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour d’un départ de Zuriko Davitashvili enflent. Arrivé l’été dernier à l’ASSE, l’ailier géorgien a su séduire par sa percussion et son volume de jeu. Auteur de performances solides, il attire désormais l’œil de clubs étrangers, et pas des moindres. En Turquie, Beşiktaş souhaite frapper fort sur le marché des transferts, et Davitashvili figure tout en haut de la short-list du club d’Istanbul.

Le président de Beşiktaş, Serdal Adalı, aurait rencontré les dirigeants de l’ASSE pour évoquer le transfert de Zuriko Davitashvili. Le joueur géorgien figure parmi les priorités du club stambouliote.

Selon plusieurs sources turques, une réunion s’est récemment tenue entre le président de Beşiktaş, Serdal Adalı, et les dirigeants stéphanois. L’objet de cette rencontre : discuter d’un transfert potentiel de l’international géorgien, encore sous contrat avec les Verts jusqu’en 2028. Le club turc aurait transmis un intérêt ferme, et les échanges se seraient déroulés dans un climat positif.

Pour Beşiktaş, qui cherche à renouveler son effectif avec des profils dynamiques et techniques, Davitashvili incarne une cible stratégique. Son âge (24 ans), sa polyvalence offensive et sa marge de progression en font un investissement attractif pour le club noir et blanc.

L’entourage du joueur favorable à un transfert

Toujours selon les informations circulant en Turquie, l’entourage de Zuriko Davitashvili aurait donné son feu vert à un départ vers Istanbul. Le projet sportif présenté par Beşiktaş, combiné à une exposition européenne plus importante, séduit le joueur. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec Saint-Étienne, qui ne bradera pas un élément aussi important dans sa rotation offensive.

Rappelons que Davitashvili avait rejoint l’ASSE en provenance de Bordeaux, et que son adaptation à la Ligue 1 avait été rapide. Son profil explosif, son volume de course et son impact dans les un-contre-un en font un joueur rare dans l’effectif stéphanois.

Quel choix pour l’ASSE : vendre ou résister ?

Du côté du Forez, les dirigeants vont devoir trancher rapidement. Une vente pourrait offrir une belle rentrée financière pour réinvestir sur le marché estival. Mais se séparer d’un cadre offensif à l’aube d’une saison de Ligue 2 – dans l’hypothèse d’une montée – poserait question.

Beşiktaş, bien décidé à accélérer, pourrait soumettre une offre officielle dans les jours à venir. Le feuilleton Davitashvili ne fait que commencer, mais une chose est sûre : Saint-Étienne ne pourra pas jouer la montre éternellement.