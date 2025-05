Reléguée en Ligue 2, l’ASSE doit impérativement se renforcer pour espérer jouer un rôle majeur dans l'antichambre de l’élite. Avec un effectif à reconstruire et un championnat inconnu pour KSV, le mercato estival s’annonce crucial à tous les étages.

Dépassé, Eirik Horneland n’a jamais trouvé la formule pour maintenir les Verts, plombés par des performances individuelles décevantes. Le coach norvégien n'avait pas les bons outils pour travailler. Lors de la dernière rencontre de Ligue 1 (vs Toulouse), le XI Stéphanois était même composé de huit joueurs de Ligue 2.

L'ASSE devrait posséder l'année prochaine un budget important pour renforcer son effectif.

Un nouveau gardien attendu à l'ASSE ?

La saison de Gautier Larsonneur ne restera certainement pas dans les annales. Ou au moins pas pour ses bonnes performances. Avec 77 buts encaissés en 34 rencontres de Ligue 1, le gardien Stéphanois a réalisé la pire saison de sa carrière professionnelle. Larsonneur n'a jamais encaissé autant de buts en une saison (77), contre 62 en 2020-21 avec Brest.

Pourtant couronné meilleur gardien de Ligue 2 en 2024, le Stéphanois a déçu par son jeu au pied et son attitude sur le terrain. En fin de contrat le 30 juin 2026, sa place dans l'effectif fait débat ces dernières semaines.

Sylvain dans notre bilan effectif sur Youtube : "Pour moi, il est correct pour la Ligue 2, mais pas pour la Ligue 1. En fait, avec lui, tu repousses juste le problème d’un an. (...) La vraie question, c’est : est-ce que tu choisis de te séparer de l’un des deux – Larsonneur ou Maubleu – pour aller chercher un jeune. Peut-être pas encore prêt pour jouer le haut de tableau en Ligue 2. Mais qui pourrait devenir un bon gardien de Ligue 1 à moyen terme ?"

Un projet qui pourrait bien se concrétiser. Le nom de Robin Risser était évoqué il y a encore quelques semaines.

Une défense à reconstruire ?

Mais c'est égalemennt à la défense stéphanoise d'être pointée du doigt. La charnière centrale était continuellement critiquée en Ligue 1, après, pourtant, une saison parfaite en Ligue 2.

Dylan Batubinsika avait même perdu sa place de titulaire cet hiver, au moment de l’arrivée de Maxime Bernauer dans le Forez. "Le divorce est consommé", affirmait alors notre rédacteur à son sujet. Pris pour cible par un supporter après la défaite face à Nice, le défenseur congolais avait répondu sur le terrain en célébrant son but contre Toulouse d’un doigt sur la bouche. Les supporters auront très peu de chance de l'observer en Ligue 2 la saison prochaine, bien que son contrat se termine en juin 2026.

En fin de contrat, Maxime Bernauer souhaiterait rester dans le forez. Joueur confirmé de Ligue 2, le défenseur prêté par Zagreb pourrait être une bonne option aux côtés de Mickaël Nadé. Mais encore faut-il que le second ne cède pas aux avances de clubs huppés cet été, après plusieurs saisons compliquées dans le forez.

Du mouvement à prévoir dans l'entre jeu de l'ASSE

Dans l'entre jeu, Pierre Ekwah ne fait pas l'unanimité. Son option d'achat de 7 millions d'euros pourrait être trop élevée pour s'attacher les services du joueur. "En Ligue 2, dans une équipe qui domine, avec un certain confort et un rythme moins élevé, rajoutait Sylvain. Ekwah peut vraiment faire le job. Mais le rapport entre son prix d’achat et son salaire, ce n'est pas l’idéal."

Et puis prolongé en juillet 2024, Aimen Moueffek laisse toujours perplexe les observateurs du club stéphanois. 5e joueur à avoir manqué le plus de matchs (11), le milieu de terrain a toutefois confirmé ses qualités en fin de saison. Mais trop peu fiable, le joueur de 24 ans ne peut être un premier choix en Ligue 2 la saison prochaine. Il n'aura finalement débuté que 13 rencontres. Comme un arrière-goût d'inachevé… Il figure parmi nos flops de la saison.

"Tardieu, c'est un grognard de Ligue 2." Avec 287 matchs en deuxième division, les dirigeants pourraient bien s'appuyer sur le joueur de 33 ans l'année prochaine. Quand il était là, il a apporté quand même beaucoup à cette équipe. Ça a été trop juste pour la Ligue 1, mais je pense qu'en Ligue 2, il nous ferait beaucoup de bien."

Plusieurs départs à prévoir en attaque ?

Avec 12 réalisations, Lucas Stassin ne devrait pas manquer de courtisans cet été. À peine la saison achevée, l'attaquant belge est annoncé dans les petits papiers du Paris FC, du Benfica ou encore de Stuttgart. Débarqué dans le forez pour 10 millions d'€, l'attaquant performera sans aucun doute en deuxième division. Mais si l'ASSE espère le conserver, Stassin, de son côté, a bien confirmé son intention de rester avec l'ASSE ... mais en Ligue 1.

Constat similaire pour Zuriko Davitashvili. Le géorgien a réalisé une saison prolifique malgré une irrégularité frustrante. En Ligue 2, le Stéphanois comptabilise 67 matchs. Une solution de choix, qu'il faudra à tout prix conserver pour le court, moyen et long terme. Pour le moment, la direction fait passer le message que les deux joueurs ne sont pas à vendre.

Eirik Horneland pourrait tout de même pouvoir compter sur plusieurs Stéphanois l'année prochaine. Des profils comme Ben Old, Augustine Boakye, ou Irvin Cardona semblent parfaitement alignés sur l'exigence de la Ligue 2.

Sylvain, rédacteur pour Peuple-Vert : "Si on garde cette ligne d’attaque avec Lucas Stassin et Davitashvili, et qu’on y ajoute Boakye, Old ou même Cardona… honnêtement, on plante 80 buts en Ligue 2 la saison prochaine. Mais soyons clairs, ça n’arrivera pas. Ces gars-là visent clairement la première division. Ils veulent disputer le mondial 2026."

Le bilan de la saison de l'ASSE en vidéo !

Votre média Peuple-Vert.fr a analysé pendant 45 minutes l'étendue des travaux qui attend Kilmer cet été. Avec Joss Randall, nous vous proposons, en parallèle des débats, deux pistes pour renforcer chaque secteur de jeu.