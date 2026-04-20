En s'inclinant 2-0 face à Bastia, l'ASSE a réalisé la très mauvaise opération du week-end. Au classement, les conséquences sont immédiates. Le Mans, vainqueur face à Clermont, 1-0 revient à égalité de points avec les Verts. De leur côtés, les troyens qui se sont imposés 1-0 face à Boulogne conservent la tête du championnat avec une avance de quatre points.

La rencontre a été très mal abordé par les Verts qui ont encaissé un but au bout d'une quarantaine de secondes... En difficulté durant la rencontre, les joueurs de l'ASSE ont même encaissé un second but durant la deuxième période. Après cette défaite, 2-0, Patrick Guillou a analysé comme à son habitude la rencontre des Verts dans sa chronique pour Le Progrès.

Un faux, pas et des conséquences immédiates pour l'ASSE

Avant cette rencontre, l'ASSE restait sur une dynamique impressionnante. Depuis l'arrivée de Philippe Montanier les Verts avaient pris 23 points sur 27 possibles. Mais, toutes les séries sont faites pour s'arrêter... Celle de 7 victoires et 2 nuls s'est arrêtée ce vendredi 18 avril aux alentours de 22h. "Ensuite, tout s’est délité. Chaque action semblait avoir été générée par un logiciel malveillant. La suffisance et l’abus de confiance étaient presque devenus une tactique."

Cette équipe de l'ASSE est un peu plus en difficulté loin de ses terres, même sous Philippe Montanier... Les deux derniers déplacements s'étaient soldés par deux matchs nuls (0-0 vs Grenoble, 1-1 vs Nancy). En lorraine les Verts s'en étaient d'ailleurs bien sorti, après l'égalisation de Lucas Stassin dans les toutes dernières minutes.

Un problème d'état d'esprit ?

A trois journée de la fin, il est impératif de trouver des solutions pour ne pas tout gâcher et terminer impérativement dans les deux premières positions, synonymes d'accession direct à la Ligue 1. En analysant le match, Patrick Guillou ne veut pas en profiter pour critiquer le travail effectué. "Je pourrais ressortir les clichés de l’analyse d’un consultant aigri : manque de rythme, de vitesse d’exécution, problèmes de choix et de prise d’initiative. [...] Mais je ne le ferai pas : trop facile !"

Alors comment comment analyser globalement la défaillance de l'ASSE face à des Corses qui étaient lanterne rouge avant d'aborder cette rencontre ?" Cette défaite est une pustule qui défigure le tableau de marche. En Corse, les Verts ont abdiqué. Finalement, ils ont laissé filer une rencontre qu’ils n’auront jamais tenue."

L'ASSE reste tout de même seconde du championnat, avec 57 points, tout comme le Mans troisième. Mais, la différence de buts est favorable aux Verts (+20 vs +17). Désormais, les supporters de l'ASSE sont tournés vers le prochain match qui se jouera à domicile face à l'ESTAC. Dans un Chaudron qui sera plein à craquer, les stéphanois semblent avoir plus de repères. Invaincu depuis l'arrivée de Philippe Montanier, l'ASSE reste même sur une série de cinq victoires consécutives.