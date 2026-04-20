À quelques semaines d’une possible montée en Ligue 1, Troyes prépare déjà son avenir en coulisses. Le poste de directeur sportif, bientôt vacant, pourrait être confié à un ancien de l'ASSE. Ce dernier s'est exprimé au sujet de la rumer.

Le départ d’Antoine Sibierski, acté pour la fin de saison, oblige l’ESTAC à anticiper une réorganisation interne. Dans cette optique, le City Group, propriétaire du club, explore plusieurs profils. Celui de Bafétimbi Gomis s’impose aujourd’hui comme une option crédible selon L'Equipe. À 40 ans, l’ancien attaquant a entamé une transition vers des fonctions dirigeantes depuis la fin de sa carrière en 2024. Il a multiplié les déplacements et les échanges avec différents acteurs du football afin de se former aux réalités du métier. Cette démarche progressive correspond à une logique de recrutement portée par des profils capables de s’intégrer dans un projet global.

Un profil en construction pour un poste stratégique

Le choix d’un directeur sportif ne répond pas uniquement à une logique d’image. Il s’agit d’un poste au cœur de la politique sportive. Troyes, qui vise une stabilisation en Ligue 1, doit s’appuyer sur une ligne claire en matière de recrutement et de développement. Dans ce cadre, le profil de Gomis présente plusieurs spécificités. Son parcours de joueur, marqué par des expériences variées en France et à l’étranger, lui offre une vision large du marché. Sa volonté de se former en amont traduit une approche réfléchie, loin d’une nomination opportuniste.

Le lien avec l’histoire du club constitue également un élément à prendre en compte. Bafétimbi Gomis a porté le maillot troyen lors d’une demi-saison en 2005. À l’époque, il évoluait en Ligue 2 et avait inscrit six buts en treize rencontres. Ce passage, même bref, crée une forme de continuité symbolique. Formé à AS Saint-Étienne, il conserve une image forte dans le paysage du football français. Son arrivée potentielle à Troyes marquerait une nouvelle étape dans son parcours.

Gomis : une décision liée aux ambitions de Troyes

Cette réflexion intervient dans un moment charnière pour l’ESTAC. Leader de Ligue 2, le club se rapproche d’une remontée directe en Ligue 1. Cette perspective impose d’anticiper les besoins futurs, notamment en matière de recrutement et de poursuite de la structuration sportive. Le rôle du directeur sportif sera central pour accompagner cette transition. Il devra définir une stratégie cohérente, capable de répondre aux exigences du haut niveau tout en respectant l’identité du club.

Le choix de Bafétimbi Gomis s’inscrirait dans cette logique.

Aucun contact avec l'ESTAC pour l'heure

Toutefois, cette piste reste à confirmer. D’autres options peuvent être étudiées par la direction troyenne. Bafé Gomis a lui-même démenti l'information dans les colonnes de l'Est-Eclair :

« Je n’ai pas été contacté mais ce serait un beau projet » L'ancien buteur de l'ASSE ne ferme clairement pas la porte. Affaire à suivre.