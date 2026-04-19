Gautier Larsonneur (3)

Certains diront qu'il ne peut rien sur l’ouverture du score signée Zaouai, une frappe hors de portée dès la première minute. D'autres regretteront on positionnement avancé approximatif et inutile. Derrière, il reste globalement peu sollicité mais manque d’impact pour maintenir son équipe dans le match. Sa fin de rencontre, avec une intervention face à Sebas, limite l’écart. Son influence reste insuffisante dans un match où son équipe court après le score. Il ne dégage pas une sérénité capable d’inverser la dynamique.

Julien Le Cardinal (5)

Solide dans les duels aériens, le vice-capitaine de l'ASSE répond présent sur plusieurs centres adverses. Il tente aussi d’apporter offensivement sur phases arrêtées, sans réussite. Sa prestation reste sérieuse dans un contexte défensif bien maîtrisé. Il ne parvient toutefois pas à impulser une relance propre pour casser le bloc corse. Une copie correcte, sans influence majeure.

Kévin Pedro (4)

Il connaît des difficultés face aux quelques projections rapides bastiaises, notamment sur son côté. Il parvient à stopper certaines situations mais reste globalement sous pression. Offensivement, ses montées manquent de précision et d’impact. Il ne crée pas de décalage notable. Une prestation en deçà dans un couloir exploité par l’adversaire.

Mickaël Nadé (5)

Présent dans les duels, il intervient à plusieurs reprises pour repousser le danger. Sa vigilance permet d’éviter des situations plus dangereuses. Il tente de jouer vers l’avant, sans toujours trouver de solution. Il subit toutefois les transitions adverses. Une performance correcte dans un bloc souvent étiré.

Ben Old (4)

Dans un match où Bastia a peu existé offensivement, Ben Old n'a pas été étincelant. Offensivement, il apporte peu de solutions dans le dernier tiers. Son apport reste limité dans les deux phases. Une prestation discrète dans un match durant lequel le côté gauche aura été très peu exploité.

Abdoulaye Kanté (3)

Comme sur l'action qui mène à l'ouverture du score, il ne parvient pas à imposer son impact dans l’entrejeu. Malgré une récupération intéressante suivie d’une passe pour Duffus, son match reste insuffisant. Il subit le rythme adverse. Une prestation marquée par des erreurs coûteuses.

Aïmen Moueffek (3)

Il tente de participer à la construction mais manque de justesse technique. Ses combinaisons ne déstabilisent pas le bloc adverse. Il obtient une situation litigieuse dans la surface sans obtenir de penalty. Remplacé à l’heure de jeu, il ne parvient pas à peser. Une influence trop faible dans le jeu.

Augustine Boakye (3)

Le métronome de l'ASSE se montre dangereux en début de match avec une frappe repoussée par Olmeta. Ensuite, il disparaît progressivement. Ses coups de pied arrêtés manquent de précision. Il ne trouve pas de continuité dans ses actions. Une entame intéressante sans suite.

Lucas Stassin (4)

Il se procure les meilleures occasions stéphanoises, notamment une reprise repoussée par le gardien et une frappe proche du cadre. Il tente de créer des différences en contre. Son activité ne suffit pas à faire basculer le match. Il manque de soutien dans la surface. Une prestation active mais inefficace.

Zuriko Davitashvili (4)

Très impliqué sur coups de pied arrêtés, il apporte du danger sur centres et frappes. Il se montre disponible mais manque de précision dans le dernier geste. Sa tentative croisée en seconde période fuit le cadre. Il ne parvient pas à faire la différence face à un bloc regroupé. Une activité réelle mais peu décisive.

Irvin Cardona (2)

Irvin Cardona est directement impliqué sur le premier but avec la perte de balle qui profite à Zaouai. Il connaît de grandes difficultés face au marquage bastiais et rate des gestes techniques pourtant simples. Peu de situations à son actif, malgré un centre intéressant en première période. Il ne parvient pas à peser offensivement. Remplacé rapidement, il laisse peu de traces dans la rencontre. Une prestation très insuffisante.

Philippe Montanier (3)

Son équipe encaisse un but dès l’entame et ne parvient jamais à corriger le scénario. La possession reste stérile face à un bloc compact. Les choix offensifs ne changent pas la dynamique. Les changements n’apportent pas de rupture nette. Une lecture du match insuffisante face à un adversaire bien organisé et surtout beaucoup plus déterminé.