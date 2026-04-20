Un bilan mitigé pour les équipes de la formation de l'ASSE ce week-end. Les U17 et les U19 ont acquis leur maintien à 99%. En revanche, il faudra encore batailler pour la réserve. Retour sur les résultats du week-end.

ASSE 7-1 Saint Priest

Buts : Mansouri (12e, 19e, 24e), Fuleki (32e puis 45e), Bijot (61e), Kaloga (70e) pour l'ASSE; Royet (41e), pour Saint Priest.

ASSE : Vial - Akil, Assoumani, Ngindu, Marliac - Mendy, Mansouri, Thouilleux - S. Fuleki, Bijot, Piskor. Entraîneur : David Le Moal.

Réaction de David Le Moal : "C’est une victoire qui fait vraiment plaisir. Dans l’ensemble, je suis satisfait de mes joueurs, notamment parce qu’ils ont respecté le plan de jeu et qu’ils y ont mis beaucoup d’énergie. On avait pour ambition de presser haut dès le départ et d’être très intenses dans les transitions pour récupérer des ballons proches du but adverse. Ça a plutôt bien fonctionné, surtout en première période où on a su se montrer efficaces et marquer rapidement.

On a proposé de bonnes choses dans le jeu combiné, avec peu de déchets inutiles. Les joueurs ont vraiment joué les uns pour les autres, et ça a créé beaucoup de situations intéressantes.

La fin de match a été un peu moins intense, le rythme est redescendu, mais on a su gérer. À noter aussi le penalty arrêté par notre gardien, qui vient récompenser son match.

Ce que je retiens surtout, c’est la capacité du groupe à rester concerné, même après avoir encaissé un but. Les joueurs n’ont pas douté, ils ont su repartir de l’avant rapidement. C’est important, surtout avec un groupe jeune. Globalement, je suis très content de l’état d’esprit affiché."

Pr. Équipe Pts J G N P 1 Clermont Foot 63 46 22 14 4 4 2 Cavigal Nice SF 43 22 13 4 5 3 OGC Nice 43 22 12 7 3 4 AS Monaco FC 42 22 12 6 4 5 Olympique Valence 37 22 10 7 5 6 Gazelec FC Ajaccio 35 23 11 2 10 7 SC Aubagne Air Bel 35 22 11 2 9 8 AS Saint-Priest 33 23 10 3 10 9 Nîmes Olympique 27 22 7 6 9 10 AS Saint-Étienne 25 22 7 4 11 11 Grenoble Foot 38 19 22 5 4 13 12 Lyon La Duchère 14 22 3 5 14 13 JS Ajaccio 4 22 0 4 18

Bastia 5-0 ASSE

ASSE : Colombet - Shadaï - El Fayed - Kasia - Jolivet - Longue - Depalle - Traoré - Yvars - Moulin - Vibert - Entraîneur : Frédéric Dugand

Réaction de Frédéric Dugand sur le site officiel : "Après une prestation aboutie la semaine précédente, l’équipe a montré un tout autre visage, et c’est précisément ce qui pose problème. Passer d’un match cohérent et engagé à une rencontre où l’on a été totalement absent. Certes, l’adversaire était supérieur, et la blessure de El Fayed dès la 20e minute n’a rien arrangé, obligeant à réorganiser une défense déjà jeune et en difficulté. Mais cela ne peut pas tout expliquer. Trop souvent, l’équipe s’est fait transpercer avec une facilité déconcertante, sans réelle résistance.

Dans ce contexte compliqué, il faut tout de même souligner la performance d’Alexis, auteur d’un match solide malgré les cinq buts encaissés. Il a été l’un des rares à répondre présent.

Ce qui est préoccupant, ce n’est pas seulement le score, mais l’attitude. Encaisser cinq buts sans véritable réaction, sans orgueil, en montrant des signes de résignation. Quelques joueurs ont tenté de faire preuve de caractère, mais cela reste insuffisant pour tirer le groupe vers le haut. Ce match est à oublier rapidement. Il doit servir de leçon pour retrouver de l’exigence, de la solidarité et une vraie réponse collective lors des prochaines échéances."

Pr. Équipe Pts J G N P 1 AS Monaco FC 48 22 14 6 2 2 Olympique Marseille 45 22 14 3 5 3 Montpellier HSC 36 22 11 3 8 4 Cavigal Nice SF 34 22 11 3 8 5 Balma SC 31 22 8 7 7 6 OGC Nice 29 22 7 8 7 7 SC Bastia 28 23 8 4 11 8 AS Saint-Étienne 27 22 7 6 9 9 Gazelec FC Ajaccio 26 22 7 6 9 10 Toulouse FC 25 22 7 4 11 11 US Colomiers 25 22 7 4 11 12 Olympique Rovenain 22 21 5 7 9 13 SC Aubagne Air Bel 17 22 4 5 13

ASSE B 0-0 AS Saint-Priest

ASSE : Touré, Stojkovic, Dodote, Mouton, Hornech, Gadegbeku, Eymard, Baallal, Othman, Lutin Zidee, N’Guessan. Entraîneur : Sylvain Gibert.

Réaction de Sylvain Gibert : "C’est une énorme déception au vu du résultat. On voulait absolument s’imposer et rester dans la continuité de ce qu’on avait montré à Moulin, où l’on n’avait pas été récompensés malgré un contenu intéressant.

On est tombés sur un adversaire qui n’a rien lâché jusqu’au bout. Même réduits à dix, ils ont su faire bloc et se mettre au service du collectif pour préserver ce résultat.

De notre côté, le match a aussi été marqué par deux coups durs en première période. Paul Eymard a subi une grosse faute qui entraîne une fracture du tibia, et Djylian N’Guessan a ressenti une douleur, ce qui nous a poussés à ne prendre aucun risque en le sortant.

Le point positif, malgré tout, c’est que l’on conserve une petite avance sur la zone rouge. Mais désormais, il va falloir aller chercher des points, notamment face à des équipes qui jouent la montée en cette fin de saison."