L'ASSE et l'AFM-Téléthon ont organisé le Match des Héros le 31 mai dernier à Geoffroy-Guichard. Dans la foulée, une vente aux enchères solidaire a été lancée pour soutenir la recherche contre la maladie de Charcot et les actions de l'Institut de Myologie. Et c'est Stéphane Ruffier qui truste la première place des enchères les plus élevées.

27 lots sont disponibles. Maillots portés, expériences VIP, rencontres avec des légendes et des personnalités présentes ce soir-là au Chaudron. Chaque euro récolté ira directement financer la recherche contre la SLA et soutenir l'Institut de Myologie. Une belle cause portée par les Verts, leurs légendes et leurs partenaires.

ASSE : Ruffier en tête, Larqué et Rocheteau dans le top 5

Sans surprise, c'est le maillot de Stéphane Ruffier qui fait le plus grimper les enchères. L'ancien gardien emblématique de l'ASSE caracole en tête à 560 euros. Derrière lui, Jean-Michel Larqué à 410 euros, le maillot collector de l'équipe Légendes à 360 euros, Lucas Stassin à 330 euros et Dominique Rocheteau à 320 euros complètent le podium élargi.

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Le maillot de la Belgique pour la Coupe du Monde 2026 signé par Eden Hazard, présent ce soir-là, s'arrache à 310 euros, au même niveau que l'expérience VIP avec Paul de Saint Sernin. Gautier Larsonneur, Romain Hamouma et Brandao ferment ce premier groupe au-dessus des 270 euros.

Le classement complet des enchères

Stéphane Ruffier — 560€

Jean-Michel Larqué — 410€

Maillot Team Légendes — 360€

Lucas Stassin vs PAU FC — 330€

Dominique Rocheteau — 320€

Maillot Belgique CdM signé Hazard — 310€

Expérience VIP Paul de Saint Sernin — 310€

Gautier Larsonneur vs PAU FC — 300€

Romain Hamouma — 280€

Brandao — 270€

Rémy Cabella — 250€

Loïc Perrin — 250€

Irvin Cardona vs PAU FC — 250€

Eden Hazard — 250€

Pascal Feindouno — 230€

Robert Pires — 220€

Florian Tardieu vs PAU FC — 210€

Ebenezer Annan vs PAU FC — 210€

Expérience VIP Paul Mirabel — 200€

Shooting photos Geoffroy-Guichard — 200€

Mathieu Debuchy — 200€

Paul de Saint Sernin — 200€

Florent Manaudou — 200€

Joao Ferreira vs PAU FC — 200€

Paul Mirabel — 180€

Mamadou Niang — 180€

Tony Czech — 180€

Il reste deux jours pour enchérir

Les enchères se clôturent dans environ deux jours. Si vous souhaitez repartir avec un souvenir unique tout en soutenant une grande cause, c'est encore le moment d'agir. Chaque lot est une pièce exclusive directement liée à la soirée du 31 mai à Geoffroy-Guichard. Et chaque euro compte pour la recherche contre la maladie de Charcot.

Une belle façon de prolonger l'esprit du Match des Héros bien au-delà du coup de sifflet final.

A retrouver ici