Ce dimanche, Geoffroy-Guichard a retrouvé quelques-uns de ses visages les plus familiers. À l'occasion du Match des Héros organisé par l'ASSE et l'AFM-Téléthon, plusieurs anciens Verts ont retrouvé la pelouse du Chaudron pour une soirée placée sous le signe de la solidarité, des retrouvailles et de l'émotion. Parmi eux, Stéphane Ruffier, Loïc Perrin et Loris Nery ont partagé leur bonheur de revenir dans le Forez.

Quelques jours seulement après la désillusion du barrage retour contre Nice, Geoffroy-Guichard a retrouvé le sourire. Le Match des Héros a permis à de nombreux anciens Stéphanois de renouer avec le public vert dans un contexte bien différent de celui vécu vendredi soir. Entre solidarité, souvenirs et convivialité, l'événement a offert une parenthèse appréciée par tous les participants.

Stéphane Ruffier retrouve enfin Geoffroy-Guichard

L'un des retours les plus attendus était sans doute celui de Stéphane Ruffier. L'ancien gardien stéphanois n'avait plus remis les pieds dans le Chaudron depuis son départ en 2020. "Ça me fait bizarre, je n'étais pas revenu depuis 2020. Ça fait plaisir et surtout de revoir les anciens collègues. On est là pour la bonne cause et ça fait plaisir de faire partie de l'événement."

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L'ancien portier des Verts a surtout insisté sur l'aspect humain de cette soirée. "Je crois qu'on est tous contents de se revoir. On est un peu moins en forme, mais on est là et ça va faire plaisir."

Toujours fidèle à son humour discret, Ruffier a également évoqué les célèbres poteaux carrés de Geoffroy-Guichard. "Il y a les fameux poteaux carrés, on va s'adapter. Après, c'est bien pour nous, si ça touche le poteau au moins. Ils ont voulu mixer un peu l'ancienne génération et celle d'aujourd'hui, et je trouve ça cool."

Sans ballon depuis plusieurs années, l'ancien international français a rappelé que l'essentiel se situait ailleurs. "Ça fait deux ou trois ans que je n'ai pas touché un ballon. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour la performance, on est vraiment là pour l'événement et revoir tout le monde. Le reste est assez secondaire."

Avant de conclure avec un mot pour les supporters stéphanois. "Même si malheureusement ça s'est mal fini pour eux, ça aurait été bien qu'ils puissent retrouver la Ligue 1. Mais si cette soirée peut redonner le sourire au Peuple Vert, c'est bien."

Loïc Perrin n'oublie pas Georges Bereta

Pour Loïc Perrin aussi, l'émotion était présente au moment de retrouver ses anciens partenaires. "C'est un grand plaisir de retrouver les anciens coéquipiers. On a l'impression qu'on s'est quittés hier. On est contents et j'espère que ce sera une belle fête."

L'ancien capitaine stéphanois a également tenu à avoir une pensée particulière pour Georges Bereta, disparu récemment de la maladie de Charcot. "On a aussi une pensée pour Georges Bereta, qui nous a quittés il y a peu et qui avait créé l'association des Anciens Verts. On a une grosse pensée pour lui, pour tous ses proches et pour toutes les personnes atteintes de cette maladie."

Concernant la rencontre elle-même, Perrin semble avoir confiance dans les qualités de son équipe. "Je ne connais pas l'autre équipe, mais j'ai l'impression qu'on a des gars qui sont plutôt bien en forme. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il y en a qui se sont préparés pour le match."

Loris Nery, arbitre mais toujours Vert

Présent lui aussi à Geoffroy-Guichard, Loris Nery a retrouvé le stade avec un rôle bien différent. Désormais arbitre, l'ancien défenseur stéphanois profite toujours de ces moments particuliers.

"C'est toujours un plaisir de revoir ce stade avec ses couleurs, avec les gens avec qui j'ai pu jouer. C'est cool. Maintenant, j'ai une nouvelle fonction qui est arbitre, mais c'est toujours sympathique de revenir aux sources."

L'occasion également de reprendre contact avec d'anciens partenaires de carrière. "J'en ai pas mal avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai évolué. On s'est toujours un peu croisés sur les terrains. C'est cool de voir ce qu'ils sont devenus. Ils s'intéressent aussi à ma nouvelle fonction. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés pour certains."

Quant à son arbitrage, Nery promettait une soirée détendue. "Ça va être à la cool. Ça n'a rien à voir avec les matchs de la saison. C'est vraiment être dans l'ambiance du match. On va essayer d'avantager un peu les plus faibles parce que je crois que l'ASSE a une belle équipe par rapport à en face."

Avant de conclure avec une pointe d'humour. "Après, j'en connais quelques-uns. Je suis sûr qu'il y en a qui vont casser les couilles. On ne peut pas les changer, c'est comme ça, c'est la vie."

Dans un Geoffroy-Guichard encore marqué par la déception sportive, cette soirée a permis aux supporters de retrouver quelques figures emblématiques du club. Une manière de rappeler que l'histoire des Verts ne se résume pas aux résultats du moment.