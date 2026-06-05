Le Montpellier HSC s'apprête à changer de mains. Le fonds d'investissement anglais GSS est proche de finaliser un accord avec le club héraultais selon L'Équipe. Un dénouement attendu dans les soixante-douze heures. Après Annecy et l'arrivée de V Sports, c'est au tour d'un autre concurrent direct des Verts en Ligue 2 de se restructurer en profondeur.

La Ligue 2 2026-2027 s'annonce comme un championnat de multipropriétés et de fonds étrangers. Annecy a ouvert le bal avec V Sports, propriétaire d'Aston Villa. Montpellier suit le mouvement. Le MHSC, 8e de Ligue 2 la saison dernière, se rapproche d'un accord avec GSS, fonds d'investissement anglais dont l'accord pourrait tomber dans les prochaines heures selon une source proche du dossier citée par L'Équipe.

MHSC : La famille Nicollin face à un tournant historique

C'est le sous-texte le plus lourd de cette opération. La famille Nicollin est indissociable de l'histoire du MHSC. Bernard Nicollin a fondé le club en 1974 avec Bernard Gasset. Son fils Laurent en est le président depuis des années. Voir le nom Nicollin disparaître de l'organigramme montpelliérain serait une rupture avec plus de cinquante ans d'identité commune.

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Tout dépend de la forme que prendra l'accord. Reprise totale du club ou simple prise de participation minoritaire de GSS : deux scénarios aux implications radicalement différentes. Dans le premier cas, Laurent Nicollin cède le pouvoir. Dans le second, il reste aux commandes avec des moyens renforcés. La réponse devrait tomber très prochainement.

Karbassiyoon, l'homme qui a tout orchestré

Le dialogue entre GSS et Montpellier s'est noué par l'intermédiaire de Daniel Karbassiyoon, 41 ans, Américano-iranien. Ancien joueur formé à Arsenal, passé par Ipswich Town et Burnley dans les années 2000, il a ensuite construit une longue carrière dans les coulisses du football londonien comme recruteur et analyste. Quinze ans dans l'orbite d'Arsenal, un carnet d'adresses international. C'est ce réseau qui a permis de mettre GSS et le MHSC en contact.

Un concurrent des Verts en mutation

Pour le Peuple Vert, l'équation en Ligue 2 se complique. Montpellier avec des moyens renforcés par un fonds anglais, c'est potentiellement un concurrent plus dangereux que le MHSC actuel. Le club héraultais a les infrastructures, la réputation, et une base de recrutement solide. Si GSS injecte des liquidités significatives, Montpellier pourrait rapidement devenir un prétendants plus sérieux à la montée directe. Mais ceci reste à confirmer. La vente du MHSC. Puis les moyens à disposition.

L'ASSE a déjà Metz, Nantes et Reims dans le paysage. Montpellier pourrait être boosté par un fonds anglais s'ajoute à la liste des dossiers à surveiller de près. La Ligue 2 de la saison prochaine s'annonce indécise.