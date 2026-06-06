Axel Dodote pourrait quitter l'ASSE cet été sous la forme d'un prêt. Le jeune défenseur central stéphanois, qui a signé son premier contrat professionnel en décembre dernier, suscite déjà plusieurs convoitises. Une opportunité idéale pour poursuivre sa progression et se rapprocher du niveau exigé en équipe première.

Formé à l'AS Saint-Étienne, Axel Dodote (portrait ici) fait partie des jeunes joueurs sur lesquels le club compte pour l'avenir. Après seulement quelques mois de la signature de son contrat professionnel de trois saisons, le défenseur central pourrait toutefois découvrir un nouvel environnement dès cet été.

Selon nos informations, plusieurs clubs suivent attentivement la situation du Stéphanois. Parmi eux, Le Puy Foot 43 a manifesté un intérêt concret. Pensionnaire de National 1 (futur Ligue 3), le club altiligérien a déjà avancé ses pions pour tenter d'obtenir le prêt du défenseur de l'ASSE lors du mercato estival.

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Le profil d'Axel Dodote correspond parfaitement à la politique du club ponot, habitué à valoriser de jeunes talents en quête de temps de jeu. Une destination qui offrirait au joueur l'opportunité d'évoluer dans un championnat plus exigeant que la National 3, tout en restant dans un contexte favorable à son développement.

Axel Dodote (ASSE) face à un choix important

Le Puy n'est toutefois pas seul sur le dossier. Toujours selon nos informations, un club du sud de la France évoluant en Ligue 2 s'est également renseigné ces dernières semaines. Aucune offre n'a encore été formulée, mais l'intérêt existe.

Pour l'ASSE, l'objectif est clair. Le club souhaite permettre à son jeune défenseur de franchir un cap. Entre le niveau de la réserve stéphanoise et les exigences du football professionnel, un prêt apparaît aujourd'hui comme la solution la plus pertinente.

La cellule sportive de l'ASSE veut éviter de brûler les étapes tout en offrant à Dodote un temps de jeu régulier. Un élément essentiel pour poursuivre sa progression et revenir à Saint-Étienne avec davantage d'expérience.

Le mercato s'accélère pour le jeune Stéphanois

À l'approche de la reprise (1er juillet), les discussions devraient rapidement s'intensifier. Le marché des prêts constitue une priorité pour de nombreux clubs, et les jeunes joueurs à fort potentiel sont particulièrement recherchés.

Dans ce contexte, Axel Dodote pourrait être l'un des premiers dossiers à se décanter du côté de l'ASSE. Reste désormais à savoir quelle destination sera privilégiée. Une chose semble en revanche se confirmer : sauf retournement de situation, le défenseur central devrait porter un nouveau maillot la saison prochaine afin de poursuivre son apprentissage au plus haut niveau.

L'été s'annonce donc décisif pour l'un des espoirs du centre de formation stéphanois.