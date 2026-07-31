L’ASSE a officialisé le lieu et l'horaire de sa dernière rencontre de préparation estivale. Initialement prévu au stade Joseph-Moynat de Thonon-les-Bains, l'ultime test amical de l'ASSE face aux Italiens du Venezia FC va finalement se disputer sur le terrain d'entraînement de son lieu de stage, à Divonne-les-Bains. Le coup d'envoi de la partie est désormais fixé à 17 heures ce samedi.

La raison de ce changement de programme soudain est d'ordre climatique. La ville de Thonon-les-Bains a été placée en alerte renforcée sécheresse. Cette situation entraîne une interdiction stricte d’arrosage des pelouses sportives. Face à l’impossibilité d’évoluer sur un terrain praticable et sécurisé, le club stéphanois a dû réagir très rapidement.

Un match à huis clos mais retransmis gratuitement

Cette délocalisation sur les installations de Divonne-les-Bains impose une contrainte majeure pour les amoureux du club. Le site ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour garantir l’accueil des spectateurs dans de bonnes conditions. Par conséquent, la rencontre opposant l'ASSE à Venise va se dérouler à huis clos. C'est ce qu'il s'est déjà passé lors de la rencontre face à Lausanne, mercredi.

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Consciente de la déception générée chez ses fidèles supporters, la direction de l'ASSE a prévu une alternative pour suivre le groupe de Ian Cathro. Le club stéphanois a confirmé que ce dernier duel de pré-saison sera retransmis gratuitement et en direct vidéo. Les supporters pourront ainsi observer les ultimes réglages tactiques à distance.

Derniers réglages pour l'ASSE avant le retour aux affaires

Sur le plan sportif, cette confrontation face à une solide formation italienne constitue la dernière répétition générale pour l'ASSE. Quelques jours après un succès encourageant contre Lausanne (4-0), les Stéphanois veulent valider leurs automatismes collectifs.

Ce test permettra au staff technique d'affiner son onze de départ idéal. L'ASSE doit aborder avec un maximum de certitudes la première journée de championnat programmée la semaine prochaine sur le terrain du FC Sochaux-Montbéliard.