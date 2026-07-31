À une semaine de la reprise de la Ligue 2 face à l'AS Saint-Étienne, le FC Sochaux-Montbéliard a annoncé la fermeture complète de sa tribune Nord. Une décision prise par la Commission supérieure d'appel de la FFF que le club entend contester.

Le premier déplacement de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2 se déroulera dans un contexte particulier. Ce vendredi, le FC Sochaux-Montbéliard a officialisé la fermeture complète de la tribune Nord du stade Bonal pour la réception des Verts, prévue le samedi 8 août.

Dans un communiqué, le club doubiste indique avoir pris connaissance de la décision de la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF). Une sanction que les Lionceaux jugent disproportionnée et qu'ils contestent déjà.

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Sochaux dénonce une sanction disproportionnée

Le FC Sochaux-Montbéliard rappelle que cette sanction trouve son origine dans des incidents reprochés à ses supporters lors d'une rencontre disputée à l'extérieur. Si un sursis avait déjà été révoqué après la réception du FC Fleury, le club s'étonne de voir une nouvelle fois une sanction à domicile appliquée pour des faits commis en déplacement.

Les dirigeants sochaliens regrettent également le durcissement de la décision. Initialement limitée à un secteur, la sanction concerne désormais l'intégralité de la tribune Nord pour la venue de l'ASSE.

Un recours engagé avant la venue de l'ASSE

Le FCSM ne compte pas en rester là. Le club a annoncé avoir mandaté un avocat afin de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) dans l'espoir d'obtenir une révision de cette décision.

Les dirigeants pointent également le calendrier de notification. Selon eux, la Commission disposait de plusieurs mois pour statuer avant le début du championnat, mais n'a communiqué sa décision qu'à quelques jours de la reprise.

Cette annonce intervient alors que la campagne d'abonnements est en cours et que la billetterie du match contre Saint-Étienne connaît un fort engouement. Une situation que Sochaux estime particulièrement préjudiciable, tant pour le club que pour ses supporters.

Reste désormais à savoir si le recours engagé devant le CNOSF permettra au FC Sochaux-Montbéliard d'obtenir une suspension ou une modification de cette sanction avant le coup d'envoi de cette première journée de Ligue 2.